Apple vydal RC verze iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27

Pokud testujete některý z nových operačních systémů Applu, jako jsou iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a další, máme pro vás skvělou zprávu. Apple totiž před malou chvílí uvolnil RC vývojářské verze těchto systémů (tedy dost možná finální verze), které by měly přinést další várku oprav, vylepšení i nových funkcí, na nichž v posledních týdnech pracoval. Aktualizaci nainstalujete klasicky přes Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru, kde by se vám již měly RC bety zobrazit. Pokud si s instalací iOS 27 nevíte rady, připravili jsme pro vás podrobný návod. Stejným způsobem pak nainstalujete bety i na ostatní podporovaná zařízení, jelikož Apple už před několika lety zrušil dřívější komplikovaný proces instalace vývojářských verzí.
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