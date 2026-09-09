iOS 27 datum vydání a kompatiblita

Apple během dnešní keynote věnované nové generaci iPhonů, Apple Watch či AirPods oznámil také jednu důležitou informaci pro majitele starších telefonů. Finální verze iOS 27 bude pro veřejnost vydána v pondělí 14. září. Od představení systému na červnovém WWDC tak uživatele dělí od ostré verze jen několik posledních dní.
Operační systém iOS 27 je ve vývojářské betaverzi dostupný už od června, zatímco veřejné testování Apple spustil v červenci. Zářijové vydání tak uzavírá několikaměsíční testovací období a systém se nyní dostane na stovky milionů běžně používaných iPhonů.
Dobrou zprávou je především kompatibilita. Apple totiž proti iOS 26 nevyřadil ani jeden další model. Nejstarší podporovanou řadou tak zůstává iPhone 11 z roku 2019. Aktualizaci dostanou také iPhony SE od 2. generace.
iOS 27 kompatiblita
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2. generace a novější
Právě zachování podpory pro iPhone 11 je příjemným překvapením. Jde o telefony představené před sedmi lety, které tak stále dostanou nejnovější hlavní verzi systému. Samozřejmě nelze očekávat, že budou na všech podporovaných modelech dostupné úplně stejné funkce – některé novinky mohou být kvůli hardwarovým požadavkům omezené na novější iPhony.
Samotný iOS 27 bude možné od 14. září stáhnout tradičně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Pokud máte některý z výše uvedených modelů, letos tedy kvůli nové verzi systému iPhone měnit rozhodně nemusíte.