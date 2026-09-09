Apple představil iPhone Duo. První ohebný Apple telefon vám vyrazí dech snad vším

Vrchol dnešního večera je tady. Apple totiž před pár sekundami světu ukázal svůj první ohebný nebo chcete-li skládací telefon. Ten nese nakonec poměrně překvapivě název iPhone Duo, přestože jej ještě před pár dny znal svět pod označením iPhone Ultra. A troufám si říci, že se jedná o telefon, kterým Apple opět alespoň zčásti změní svět mobilních telefonů. Nejedná se totiž sice o první ohebný telefon na světě, ale o zařízení, které působí jako opravdu vyladěná kombinace telefonu a tabletu, která dává větší smysl než konkurenční zařízení.
iPhone Duo vzhled
Vzhled iPhone Duo se potvrdil de facto do posledního šroubku. Úniky, které zvěstovaly, že půjde o zařízení „knižního typu“ s velkým vnitřním displejem a menším vnějším totiž evidentně nelhaly, stejně jako informace o netypickém poměru stran, kdy po rozevření působí poměrově zařízení skoro jako malý iPad mini, zatímco po zavření například jako pas. Na vnější straně telefonu pak nalezneme dvojitý fotoaparát ve složení širokoúhlý objektiv a ultraširokoúhlý objektiv. Přední kamera je skryta v rohu displeje.
Potvrdilo se rovněž zabezpečení skrze Touch ID, kdy senzor je vsazen do bočního power tlačítka. Nakolik bude toto řešení uživatelsky přívětivé sice ukáže až čas, nicméně minimálně na videu nevypadalo vůbec špatně.
Pokud vás zajímá materiál, rámeček je z leštěného titanu, přičemž v případě zad vsadil Apple na sklo. Opravdu působivě pak vypadají rámečky kolem displeje, které se zdají pohledově opravdu tenké, byť na vnitřním displeji by ještě nějaké to ztenčení určitě proběhnout mohlo.
Novinka přichází v tmavě modré a bílé variantě s tím, že Apple o něm rovněž mluví jako o jeho nejtenčím iPhone v historii.
Fotogalerie
iPhone Duo výkon
iPhone Duo pohání stejně jako iPhone 18 Pro čip A20 Pro, který je prvním 2nm mobilním čipem od Apple. Ten se u něj chlubí 6jádrovým CPU ve složení 2 superjádra na úrovni počítačů a 4 úsporná jádra pro účely AI a snažších úkolů. Extrémně zajímavé je pak 7jádrové GPU, které je mezigeneračně o 40 % rychlejší a Apple si od něj slibuje například podstatně lepší zvládnutí AAA her. Nezapomnělo se ale samozřejmě ani na vylepšení Neural Engine pro AI úkony, které by tak měly běžet ještě rychleji (například „dokreslení“ fotografií a tak podobně).
iPhone Duo operační systém
Je vidět, že si dal Apple s operačním systémem pro iPhone Duo opravdu práci. Je sice vidět, že zásadně vychází z iOS, nicméně nechybí mu multitaskingové prvky iPadOS ve formě přirozeného, plynulého multitaskingu. Velmi zajímavé je pak to, že Apple myslel i na takové detaily jako skleněná animace při otevírání či zavírání zařízení, což vypadá opravdu efektně. Obecně se ale nebojím říci, že při otevření vypadá iPhone Duo z hlediska domovské obrazovky jako klasický iPad mini.
Obecně ale lze o mutltaskingu říci, že od něj tytéž funkce, co od iPadů, očekávat nelze – Apple totiž světu ukázal primárně režim dvou aplikací, kdy každá zabírá svou půlku displeje. Plovoucí okna jedné aplikace nad druhou tedy úplně nečekejte. Co naopak čekat můžete, je režim polootevřeného zařízení, kdy si telefon jednoduše otevřete a položíte například jako klasický stolní kalendář nebo třeba naopak notebook. V obou případech se iOS přizpůsobí orientaci zařízení a zobrazí obsah tak, jak má.
Poměrně zajímavě jsou pak řešení i animace pro živé aktivity, které byly doposud vázány na Dynamic Island. To ale už nyní neplatí.
Fotogalerie #2
iPhone Duo displej a zvuk
Vnitřní displej má 7,6″ úhlopříčku, díky čemuž je o 80 % větší než v případě iPhone 18 Pro a o 50 % větší než 18 Pro Max. Vnější displej má 5,4″ úhlopříčku, což je vcelku zajímavé, protože stejnou úhlopříčkou před lety disponoval i iPhone mini. Zde je ale samozřejmě třeba dodat, že vzhledem k jinému poměru stran bude samozřejmě pocit z iPhone Duo v ruce jiný než v případě iPhone mini.
Extrémně působivé by mělo být i to, že u iPhone Duo nemá být prakticky viditelný přehyb ve středu, tedy v místě pantu. To vše přitom při zachování maximální možné zobrazovací kvality v kombinaci s odolností.
Co se týče zvuku, iPhone Duo nabízí dle slov Apple prostorový zvuk na výšku i na šířku a celkově by měl být opravdu zážitek na něm sledovat jakékoliv video. To ale ve výsledku vůbec nepřekvapí, protože poměr stran zařízení je pro sledování videí jako dělaný.
Za povšimnutí stojí rovněž na vnitřní straně plně skrytá přední kamera pod displej, díky čemuž tak vzniká ničím nerušená vnitřní strana. Aby pak vše z hlediska zobrazovacích schopností fungovalo co možná nejlépe, Apple přidal pro iPhone Duo do čipu A20 Pro i speciální Dual-Display Engine, který právě perfektní funkčnost zajistí.
Mezi další zajímavosti patří nasazení 5G modemu C2, který by měl být o 50 % rychlejší než C1X. Potěší i výdrž baterie, která je samozřejmě celodenní a co víc, tento model lze nabít za 20 minut na parádních 50 %.
Fotogalerie #3
iPhone Duo fotoaparát
Ačkoliv se obecně počítalo s tím, že foťák prvního ohebného iPhone bude největší slabinou, Apple se nás na prezentaci snažil přesvědčit o opaku a musím říci, že se mu to i docela povedlo. Zadní fotoaparát ve složení 48MPx Fusion širokoúhlý fotoaparát a 48MPx Fusion ultraširokoúhlý fotoaparát totiž dosahuje podle všeho opravdu pěkných výsledků. Co se pak týče výše zmíněné poddispeljové selfie kamery, i její kvalita podle všeho dosahuje velmi slušné kvality. Osobně se mi pak líbí, že lze FaceTime videohovory zrcadlit jak na přední, tak na zadní displej a tedy tímto způsobem vola de facto z obou stran.
Tuto funkci pak člověk využije i při focení, kdy focený člověk na vnějším displeji vidí, co má fotograf v hledáčku na velkém vnitřním displeji. Pokud pak fotíte děti, oceníte to, že na vnějším displeji můžete pouštět pohádkové animace v čele se Snoopym, abyste děti na focení zabavili.
iPhone Duo cena
Předobjednávky na teleon startují 16. října, k dispozici bude od 23. října a to od 1999 dolarů. K dispozici bude v základu se 256GB úložištěm s tím, že v maximální konfiguraci jej lze pořídit s 2TB úložištěm.
I tu cenu (u nás 55 tis) sem cekal vyšší. Je to dělo.
I tu cenu (u nás 55 tis) sem cekal vyšší. Je to dělo.