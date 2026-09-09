Představení iPhone Ultra a iPhone 18 Pro: kdy, kde a jak ho sledovat

Představení iPhone Ultra a iPhone 18 Pro se uskuteční již dnes 9. 9. 2026 v 19:00 našeho času. Sledovat jej můžete v češtině přímo na LsA na již zmíněném odkaze nebo na oficiálním webu společnosti Apple, v angličtině. Stejně tak je možné sledovat představení nových iPhonů a dalších produktů společnosti Apple na oficiálním YouTube kanálu Apple. Video pak naleznete také přímo v tomto článku. Nevěřte příliš streamům videa slibujícím přenos v jiném než anglickém jazyce, protože Apple tyto videa obvykle blokuje, proto i my přinášíme živý přepis, nikoli simultální překlad videa. Již během představování novinek buodu na Letem světem Applem vycházet články, ve kterých si rozebereme vše, co Apple dnes večer představí.
Apple Keynote 2026 můžete sledovat také na Apple TV, kde najdete novou ikonu Apple Keynote a taktéž na oficiálním profilu na X společnosti Apple. Řeč bude především o iPhone Ultra, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, AirPods nové generace a také nových generacích Apple Watch. Jen připomínám, že představení iPhone 18, tedy základních modelů se neočekává nyní na podzim, ale dočkáme se jej s největší pravděpodobností až na jaře příštího roku, společně s iPhone Air 2. generace.