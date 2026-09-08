Austrálie chce jako první na světě zavést možnost odhlásit se z algoritmu sociálních sítí

Australská vláda připravuje revoluční nástroj, pomocí kterého by měly mít možnost všichni uživatelé sociálních sítí odhlasit se z jejich algoritmů. Jedná se o návrh pravidel, který by byl po přijetí první svého druhu na světě a 21 milionům uživatelů sociáolních sítí v Austrálii by umožňoval odhlásit se z algoritmů sociálních sítí jako je Instagram, Facebook, X, YouTube a další. Odhlášení z algoritmu by fakticky znamenalo, že nebudou tyto sociální sítě mít možnost nabízet obsah na základě vkusu uživatele, který odhalil jejich algoritmus. V současné době funguje algoritmus tak, že sleduje, jaké videa, příspěvky, fotografie a další věci sledujete, kolik na nich trávíte času, jak je komentujete nebo kolik jim dáte lajků. Podle toho vám pak doporučují obsah, u kterého je největší pravděpodobnost, že se vám bude líbit.
To je následně jeden z prvků, díky kterým se uživatelé stávají zavislí na sociálních sítích, protože získávají obsah, jenž se jim primárně líbí. Tato řada nařízení a pravidel by navíc měla být zcela oddělena od nového návrhu zákona o online bezpečnosti, jehož cílem je posílit pravidla týkající se zákazu sociálních sítí pro osoby mladší 16 let. Ty sice již nyní nemohou v austrálii sociální sítě využívat, ovšem aktuálně se řeší posílení verifikace toho, jak věk kontrolují právě dané sociální sítě. Podle nově navrhovaných pravidel se uživatelé budou mít možnost odhlásit z algoritmů sociálních médií prostřednictvím vyskakovacích zpráv. Od společností by se také očekávalo, že budou identifikovat a řídit rizika na svých platformách, uvedla pro ABC News ministryně komunikací Anika Wellsová.
Mezi další opatření by pak patřila také možnost nastavit si sociální sítě tak ,aby zobrazovaly pouze obsah od těch, které lidé aktivně sledují. Tento návrh pravidel má zabránit šíření nelegálního obsahu na sociálních médiích a snížit riziko vystavení škodlivému chování, jako jsou poruchy příjmu potravy u mladých lidí, uvedla paní Wellsová. Na druhou stranu opozice tvrdí, že by podobná pravidla mohla vést v zemi k cenzuře. Opoziční lídr Angus Taylor uvedl: „Jsem hluboce skeptický. Obávám se, že se jedná o pokus vlády cenzurovat sociální média, ale jak říkám, zatím jsme to neviděli. Chceme, aby rodiče měli větší kontrolu nad tím, co jejich děti vidí na sociálních médiích; na tuto legislativu si počkáme.“
Důležité je uvést, že země nepožaduje po sociálních sítích aby přestaly využívat algoritmus, ale pouze aby měli uživatelé možnost se z algoritmu odhlásit. Otázkou tak zůstává, co to bude znamenat pro reálný dopad. Když totiž Austrálie v prosinci loňského roku jako první na světě zcela zakázala přístup na sociální sítě pro lidi mladší 16 let, podle nezávislého průzkumu se i půl roku poté drtivá většina mladistvých stále na sociální sítě připojovala.