Tvůrci ChatGPT chystají vlastní sociální síť a bude dost unikátní!

Společnost OpenAI stojící za zřejmě nejvlivnějším AI chatbotem současnosti ChatGPT pracuje na dalším velkém projektu. Tvrdí to alespoň zdroje portálu The Verze, podle kterých v současnosti OpenAI testuje první prototypy vlastní sociální sítě založené z velké části na generování jednoduchých obrázků. Do jisté míry by se tak mohlo jednat o obdobu Instagramu, která však bude založena na fikci vzhledem k tomu, že na ní budou prezentovány jen AI vygenerované obrázky.

OpenAI v tuto chvíli ještě údajně úplně neví, jakým směrem bude svou sociální síť směřovat, respektive zda ji bude provozovat samostatně, nebo ji začlení do ChatGPT. Stejně tak není úplně jasné, zda bude sociální síť fungovat zcela bezplatně v rámci generování obrázků, jelikož ty jsou u současného bezplatného modelu omezeny na tři denně. Pokud se však podaří OpenAI vytvořit prostředí, které bude uživatelsky zajímavé a lákavé, je klidně možné, že se této sociální síti podaří uspět. Ostatně, hype kolem umělé inteligence jako takové je v posledních měsících opravdu pořádný, avšak její využití v kombinaci se sociálními sítěmi je zatím slabší.