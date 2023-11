Do Evropy míří nová sociální síť! Threads zde Zuckerberg spustí již v prosinci

To, co se ještě v létě zdálo jako takřka nereálné, se má v následujících dnech či týdnech stát realitou. Řeč je konkrétně o spuštění nové sociální sítě Threads, kterou vytvořila Meta coby odpověď na upadající X, tedy dřívější Twitter. Síť sice byla ve světě spuštěná již v červenci, avšak do EU si až doposud nenašla cestu, jelikož zde musela Meta vyřešit přísná pravidla pro dodržování ochrany osobních údajů uživatelů, informací o reklamě a tak podobně. Jak se však nyní zdá, problém je konečně vyřešen.

S informacemi o spuštění Threads na území EU přišel jako první před pár desítkami minut portál Wall Street Journal, dle kterého již dostala Meta zelenou. Měla totiž přijít se speciální možností ryze pro uživatele v EU, která jim umožní konzumovat obsah bez nutnosti vytvoření uživatelského profilu. To je sice na jednu stranu omezující, na druhou stranu to však stačí pro to, aby EU spuštění Threads povolila a co víc, později nenapadala. Je nicméně velkou otázkou, zda má vůbec tento krok smysl. Například v USA totiž zájem o Threads již dávno upadl a nyní tam síť jen paběrkuje. X nebo chcete-li Twitter má už navíc taktéž svou hlavní krizi za sebou, díky čemuž z něj již uživatelé neprchají po tisících a tudíž zde příliš nemá smysl hovořit o jakémkoliv jeho ohrožení právě ze strany Threads. S trochou nadsázky se tak spíš dá říci to, že Meta „na sílu“ dotáhne to, co měla v plánu již dávno. Ale kdo ví, třeba zde tato sociální síť právě na bázi Twitteru uspěje.