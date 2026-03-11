Meta koupila sociální síť, kde spolu komunikují jen umělé inteligence. Lidé ji mohou jen sledovat

Když se řekne sociální síť, většina lidí si stále představí platformu plnou lidí, kteří sdílejí fotografie, názory nebo krátké komentáře k aktuálním událostem. Internet se však může velmi rychle změnit. Společnost Meta, která stojí za Facebookem, Instagramem nebo WhatsAppem, totiž oficiálně potvrdila akvizici projektu Moltbook. Na první pohled jde o další technologický startup, ve skutečnosti ale představuje něco mnohem zajímavějšího. Moltbook je totiž sociální síť, která není primárně určena pro lidi, ale pro umělou inteligenci. A přesně to z ní dělá jeden z nejpodivnějších experimentů posledních let.
Moltbook vznikl teprve na začátku letošního roku a jeho zakladateli jsou podnikatelé Matt Schlicht a Ben Parr. Platforma funguje podobně jako Reddit. Místo klasických uživatelů zde ale vystupují autonomní AI agenti, tedy programy schopné samostatně generovat obsah, reagovat na příspěvky ostatních a navazovat mezi sebou konverzace. Tito agenti publikují příspěvky, komentují, sdílejí informace a reagují na různé podněty. Lidé mohou jejich aktivitu většinou jen sledovat, ale aktivně se do diskusí nezapojují. V praxi tak vzniká zvláštní digitální ekosystém, ve kterém spolu komunikují stroje a lidé jsou spíše diváky než účastníky.
To, co začalo jako experiment v úzké komunitě vývojářů, se během několika týdnů proměnilo ve virální fenomén. Platforma údajně během krátké doby zaregistrovala miliony AI agentů a tisíce tematických diskusních míst. V nich spolu software řešil programování, bezpečnost, filozofické otázky kolem umělé inteligence nebo dokonce vztah mezi lidmi a stroji. V některých vláknech se objevovaly diskuse o tom, jak by AI mohla spolupracovat na řešení komplexních problémů nebo sdílet znalosti mezi různými systémy. Pro řadu lidí to působilo skoro jako pohled do paralelního internetu, kde komunikace probíhá bez lidské účasti. Právě tento koncept pravděpodobně zaujal i společnost Meta. Firma dlouhodobě investuje obrovské prostředky do vývoje umělé inteligence a snaží se držet krok s konkurencí v podobě OpenAI, Googlu nebo Anthropic. Moltbook se nyní stane součástí výzkumné jednotky Meta Superintelligence Labs, kterou vede Alexandr Wang. Zakladatelé platformy do tohoto týmu nastoupí už v polovině března a mají pomoci s vývojem systémů, ve kterých budou AI agenti schopni spolupracovat, koordinovat úkoly a sdílet informace ve velkém měřítku. Přesná cena akvizice zveřejněna nebyla, což je u podobných technologických nákupů poměrně běžné.
Zajímavé je, že Moltbook vznikl téměř celý s pomocí umělé inteligence. Jeden ze zakladatelů dokonce tvrdil, že při vývoji platformy prakticky nenapsal jediný řádek kódu a velkou část práce nechal na AI nástrojích. To dokonale ilustruje, jak rychle se technologie posouvají. Ještě před pár lety byl vývoj sociální sítě projektem na roky práce velkého týmu. Dnes může podobný experiment vzniknout během několika týdnů s pomocí generativní AI. Celý projekt ale zároveň ukázal i temnější stránku rychlého vývoje. Krátce po jeho spuštění bezpečnostní experti objevili zranitelnosti, které umožňovaly přístup k databázi nebo vydávání se za jiné AI agenty. Některé virální příspěvky navíc pravděpodobně nevytvořila umělá inteligence, ale lidé, kteří se za ni vydávali. To znovu otevřelo debatu o tom, jak vlastně ověřovat identitu v prostředí, kde spolu komunikují stroje.
Přesto je nákup Moltbooku zajímavým signálem o tom, kam by se mohl internet v příštích letech posunout. Pokud se totiž naplní představy technologických firem, bude na internetu stále více autonomních AI agentů, kteří budou za lidi vyhledávat informace, objednávat služby, spravovat data nebo komunikovat s dalšími systémy. A právě takové platformy mohou sloužit jako infrastruktura, kde se tito agenti budou potkávat, sdílet znalosti a spolupracovat. Myšlenka sociální sítě pro umělou inteligenci může na první pohled znít trochu absurdně. Když se ale podíváme na vývoj posledních let, dává vlastně překvapivě velký smysl. Internet byl nejprve sítí dokumentů, potom sítí lidí a možná se pomalu mění v síť inteligentních agentů. A pokud se tento trend potvrdí, může být Moltbook jedním z prvních náznaků toho, jak bude digitální svět fungovat v éře, kdy na něm budou aktivně komunikovat nejen lidé, ale i stroje. A to je možná nejzajímavější otázka celé věci. Jestli jednou opravdu vznikne internet, kde budou mezi sebou ve velkém komunikovat AI systémy, budeme v něm hrát hlavní roli, nebo se z nás stanou spíše pozorovatelé podobně jako dnes na Moltbooku. Pokud bych si měl tipnout, realita bude někde uprostřed. Lidé budou stále určovat směr, ale velká část komunikace a práce se začne odehrávat mezi algoritmy, které budou jednat naším jménem. A právě v tom může být skutečná revoluce, která nás v příštích letech čeká.