Nová sociální síť Threads v Česku odstartovala!

To, na co Mark Zuckerberg a jeho lidé v posledních dnech a týdnech lákali, se nyní stává realitou. Řeč je konkrétně o spuštění sociální sítě Threads, které si Meta na území Evropské unie naplánovala na čtvrtek 14. prosince, přesněji na 12:00. A jelikož tato hodina právě odbila, sociální síť se probouzí k životu. Je nicméně otázkou, zda to vůbec někoho zajímá.

Poprask kolem Threads byl při jejím spuštění obrovský, díky čemuž si na ní v USA našlo cestu poměrně rychle na 100 milionů uživatelů. Háček byl však v tom, že jak rychle síť vyrostla, tak rychle i spadla. Samotný Zuckerberg totiž po pár týdnech jejího provozu přiznal, že jí využívá už jen zlomek lidí, kteří se na ní zprvu přihlásili, a jeden by si tak skoro až řekl, že se s ní rozloučí coby s jedním ze svých neúspěšných pokusů o zvětšení svého impéria. Pravda je ale jiná, jak můžeme nyní vidět na vlastní oči.

Ačkoliv bychom moc rádi řekli, že bude extrémně zajímavé sledovat, jak dobře si v Evropské unii Threads povede, pravdou je, že už nyní jsme přesvědčení o tom, že toho vlastně moc ke sledování ani nebude. Jelikož není tato sociální síť ničím unikátní, je pravděpodobné, že zde dopadne stejně jako v USA, přičemž bychom se nedivili ani tomu, kdyby zde narozdíl od USA chyběl prvotní nápor uživatelů. Ti totiž už ví, co od sítě čekat a díky tomu si jsou schopni s předstihem vyhodnotit, zda pro ně má nebo naopak nemá Threads smysl. Nechme se však překvapit.

Sociální síť Threads bude k dispozici zde