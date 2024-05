Recenze powerbanky Swissten s kapacitou 20000 mAh: Kabely klidně nechte doma

Náhradní energie není nikdy dost. Pokud například cestujete, zřejmě byste ocenili kvalitní powerbanku se slušnou kapacitou. Swissten jich má ve svém portfoliu celou řadu, přičemž na výběr je snad ze všech možných variant. Můžete si navolit různé kapacity, použité technologie, výkon či třeba integrované kabely. Rád volím zlatou střední cestu, neboť powerbanky s vyšší kapacitou mají vyšší hmotnost, což nemusí být vždy zrovna pohodlné. Pojďme se společně podívat na líbivou powerbanku od Swisstenu s kapacitou 20000 mAh, která nabídne i MagSafe.

Obsah balení

Pojďme se prvně podívat na balení. Na krabičce jako obvykle naleznete design powerbanky a několik technických specifikaci. K nim ale až za moment. V samotné krabičce naleznete pouze powerbanku. Možná vás zamrzí, že v balení nenaleznete nabíjecí kabel. Na každý pád to zas až tak mrzet nemusí. Powerbanka má v sobě zabudované USB-C a Lightning kabely. Každý jistě má doma již nějaký USB-C kabel, kterým tento kousek nabijete. A plusem pak je, že powerbanka má skutečně dvojicí kabelů v sobě. Čili se nemusíte o nic starat. Kabely jsou navíc poměrně bytelné, takže se není třeba bát poškození. I když by k němu ale došlo, není na místě se obávat, že by snad powerbanka přestala být použitelná. Konektor USB-C slouží pro vstup i výstup. Nicméně powerbanku používám již nějaký pátek a nic mi nedalo záminku myslet si, že by kabely snad neměly vydržet.

Technické specifikace

Nyní tedy k technickým specifikacím. Jak již píši výše, jedná se o powerbanku s kapacitou 20000 mAh. Nabíjecí výkon je slušných 22,5W. Z konektivity dále můžete počítat s 1x USB-C / 1x USB-A / 1x kabel USB-C / 1x kabel Lightning/ 1x Qi 15W Bezdrátové nabíjení. Rozměry jsou 129 x 73 x 30 mm a hmotnost činí 371 gramů. Tato powerbanka je vyrobena z ohnivzdorného plastu ABS a polykarbonátu. Co se nabíjecího výkonu týče, můžete se těšit na následující:

– Vstupy:

USB-C: 5V DC 2A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A / Max. 18W

USB-C kabel: 5V DC 2.4A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A / Max. 18W

– Výstupy:

USB-A: 4.5V DC 5A, 5V DC 4.5A, 5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A / Max. 22.5W

USB-C kabel: 5V DC 3A, 9V DC 2.22A, 12V DC 1.67A / Max. 20W

Lightning kabel: 5V DC 2.4A, 9V DC 2.22A / Max. 20W

Bezdrátové nabíjení Qi: 5W, 7.5W, 10W, 15W

Pokud nabíjíte současně několik zařízení, 15W se rozdělí. Přítomné je zde i MagSafe. Ovšem jelikož se jedná o necertifikované zařízení, vezmete si touto cestou 7,5 W, a nikoli 15.

Resumé

Powerbanky používám pravidelně, čili podobný produkt velmi vítám. Kapacita 20000 mAh je celkem slušná. Průměrný iPhone tedy nabijete minimálně 5x. Lze ocenit rovněž integrované kabely, které lze navíc do konstrukce powerbanky důmyslně uschovat. Nemusíte si tedy lámat hlavu, zda kabel po ruce máte či nemáte. Příjemná je i cena, která je 1399 korun.

Powerbanku koupíte zde