Sociální síť Threads odstartuje v ČR již zítra! Zde zjistíte, jak do ní získat pozvánku

Pamatujete si, s jakou pompou spouštěl Mark Zuckerberg před pár měsíci v USA svou novou sociální síť Threads coby odpověď na tehdy upadající Twitter? Vsadíme se, že určitě ano. Poprask kolem Threads byl tehdy obrovský, díky čemuž si na něj v USA našlo cestu poměrně rychle na 100 milionů uživatelů. Háček byl však v tom, že jak rychle síť vyrostla, tak rychle i spadla. Samotný Zuckerberg totiž po pár týdnech jejího provozu přiznal, že jí využívá už jen zlomek lidí, kteří se na ní zprvu přihlásili, a jeden by si tak skoro až řekl, že se s ní rozloučí coby s jedním ze svých neúspěšných pokusů o zvětšení svého impéria. Pravda je ale jiná.

Přestože je Threads v obrovském úpadku, jelikož ve své podstatě nenabízí nic zajímavého nebo revolučního, rozhodl se jí Zuckerberg spustit v Evropské unii, zřejmě s vidinou určitého oživení. Stane se tak konkrétně ve čtvrtek 14. 12. ve 12:00 našeho času s tím, že se zdá, že ke vstupu bude třeba pozvánka. U ní je však úsměvný háček – dostane se k ní prakticky kdokoliv.

Jak získat pozvánku do Threads

Pokud si pamatujete například časy Clubhouse a boj o pozvánky do této sociální sítě v prvních týdnech jejího provozu, nemusíte se bát, že vás u Threads čeká něco podobného. Jediné, co je třeba pro získání vstupenky do Threads udělat, je mít instagramový účet, přes který si v integrovaném vyhledávači v mobilní aplikaci vyhledáte frázi „ticket“ a následně tapnete na červenou kartičku, která se v něm objeví. Jakmile tak učiníte, je vaše pozvánka hotová a zítra se tedy na síť v klidu dostanete. Jedním dechem se ale sluší dodat, že podle řady lidí vstupenka nakonec potřeba ani nebude, protože Meta potřebuje, aby na Threads dorazilo hned od začátku co nejvíce lidí.

Ačkoliv bychom moc rádi řekli, že bude extrémně zajímavé sledovat, jak dobře si v Evropské unii Threads povede, pravdou je, že už nyní jsme přesvědčení o tom, že toho vlastně moc ke sledování ani nebude. Jelikož není tato sociální síť ničím unikátní, je pravděpodobné, že zde dopadne stejně jako v USA, přičemž bychom se nedivili ani tomu, kdyby zde narozdíl od USA chyběl prvotní nápor uživatelů. Ti totiž už ví, co od sítě čekat a díky tomu si jsou schopni s předstihem vyhodnotit, zda pro ně má nebo naopak nemá Threads smysl.

Sociální síť Threads bude k dispozici zde