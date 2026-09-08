iPhone 20 bude naprostá pecka. Apple chce světu vyrazit dech stejně jako před lety s iPhone X

Příští rok uplyne přesně dvacet let od chvíle, kdy Steve Jobs světu slavnostně představil vůbec první iPhone. Není proto žádným tajemstvím, že se Apple toto jubileum chystá jubileum náležitě oslavit. Jablečný gigant má konkrétně v plánu uvést na trh speciální výroční model, který by měl přinést ty nejzásadnější designové změny od premiéry iPhonu X. Právě tyto plány před pár hodinami znovu potvrdil snad nejlepší zdroj informací ze světa Apple, reportér Mark Gurman z Bloombergu.
Zakřivené sklo a displej přes hrany
Zpráva Bloombergu potvrzuje konkrétně to, že výroční iPhone nabídne unikátní konstrukci se „zakřiveným sklem kolem všech rohů a hran“ doplněnou o ještě tenčí rámečky kolem samotného displeje. Gurman doslova uvádí, že půjde o vůbec největší přepracování současné řady Pro od dob zmiňovaného iPhonu X. A to je dle mého názoru opravdu skvělé. Pokud si totiž pamatujete na rok 2017 a to, jak světu spadla brada z technologického skoku mezi iPhone 7 či 8 a X, je v případě úspěšného zopakování této události na co se těšit.
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Když totiž Apple v roce 2017 vydal iPhone X k desetiletému výročí, způsobil malou revoluci. Zmizelo ikonické domovské tlačítko s Touch ID, objevilo se rozpoznávání obličeje Face ID a obrazovka se roztáhla mnohem více k okrajům zařízení. Zdá se navíc, že chystaný dvacetiletý model půjde v tomto směru ještě o krok dál. Displej by se měl doslova obtočit kolem rohů a bočních hran, čímž telefon získá futuristický, čistě celoskleněný vzhled.
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Zůstane jen u ambiciózních plánů?
Spekulace a zvěsti o výročním iPhonu se technologickým světem šíří již delší čas. Podle nejnovějších Gurmanových informací je však vývoj tohoto prémiového zařízení aktuální. Zda se ale inženýrům v Applu podaří tyto extrémně ambiciózní designové vize plně přetavit do reality, zatím není jasné. Stále totiž existuje možnost, že pokud Apple narazí na nepřekonatelné výrobní nebo technologické překážky, mohou být finální plány ještě částečně omezeny. O výročním dvacátém iPhonu čtu spekulace již několik let a prakticky vždy napříč všemi zdroji panuje shoda ohledně revolučního designu. Už Jony Ive kdysi řekl, že si iPhone časem představuje jako jeden kus skla. Prvním krokem k této vizi mohl bát designový jazyk Liquid Glass. Nechme se ale překvapit. Momentálně je tématem číslo jedna iPhone Ultra.