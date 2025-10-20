Svět postihl celosvětový výpadek internetu a aplikací!

Pokud jste se v posledních desítkách minut setkali s problémy napříč internetem či aplikacemi, vězte, že problém není na vaší straně. Cloudová služba Amazon Web Services (AWS) totiž hlásí velký výpadek, který zasáhl Rozsáhlý výpadek cloudové služby Amazon Web Services (AWS) desítky populárních webů a aplikací po celém světě. Problémy mají mimo jiné Amazon, Duolingo, Fortnite, Snapchat nebo i oblíbené nástroje pro práci a tvorbu, jako jsou Slack a Canva. Mnohé z nich jsou aktuálně zcela nedostupné. Podle dat webu Downdetector, který sleduje hlášení o výpadcích, se potíže dotkly také několika bank – například Halifax, Lloyds či Bank of Scotland. Uživatelé z Velké Británie si stěžují na nefunkční internetové bankovnictví, zatímco podle BBC přestal fungovat i web britského daňového úřadu HMRC.
Podle informací serveru The Independent zatím nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok. Takto rozsáhlé výpadky bývají zpravidla způsobeny technickou chybou, například problémem v datovém centru, špatnou konfigurací nebo nevydařenou aktualizací. Samotný Amazon také uvádí, že se jedná o interní technickou závadu, na jejímž odstranění inženýři pracují. Dopad na uživatele je však značný. Služba AWS totiž pohání obrovské množství webů a aplikací po celém světě, a jak upozorňuje BBC, i drobný problém na její straně může mít řetězový efekt, který ochromí velkou část internetu.