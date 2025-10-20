Apple Music, Apple TV+ a App Store mají výpadek! Problémy hlásí i další služby Applu

Trápí vás v posledních desítkách minut problémy s Apple Music, Apple TV+, App Store, potažmo vám nejde zvýšit předplatný úložný tarif na iCloud? Pak pro vás máme do jisté míry dobrou zprávu. Nejste v tom totiž v žádném případě sami. Před pár desítkami minut se totiž na Apple System Status Webu rozsvítilo právě u těchto služeb oranžové či červené „světýlko“ značící úplný či částečný výpadek. Apple sice určitě na opravě už pracuje, nicméně jak rychle se mu vše povede vyřešit samozřejmě v tuto chvíli těžko odhadovat.