Jak mobilní hry ovládly svět: z hada na Nokii k byznysu za 100 miliard dolarů

Ještě před pár desítkami let byly hry na mobilech jen kuriozitou. Dnes jde o největší segment celého herního průmyslu, který vydělává víc než hollywoodské trháky a přitahuje miliardy hráčů po celém světě. Tenhle posun ale nepřišel přes noc. Je to příběh technologických skoků, chytrých obchodních modelů a pár klíčových momentů, které změnily pravidla hry úplně pro všechny. Začalo to v roce 1997, kdy Nokia dostala do rukou milionů lidí něco, co by dnes působilo až směšně jednoduše, hru Snake. Na malém monochromatickém displeji jste ovládali hada, který rostl s každým „snědeným“ bodem. Nebyly tam žádné mikrotransakce, žádný internet, žádná grafika, která by vás ohromila. A přesto to byla revoluce. Najednou měl každý v kapse zařízení, na kterém si mohl kdykoliv zahrát.
Skutečný zlom ale přišel až o více než dekádu později. V roce 2008 spustil Apple svůj App Store a změnil úplně všechno. Vývojáři najednou dostali platformu, kde mohli své hry distribuovat globálně během pár kliknutí. Uživatelé si je mohli okamžitě stáhnout. Během několika měsíců se počet stažení vyšplhal na miliardu a mobilní hraní se z koníčku proměnilo v masový fenomén. Rok 2009 pak ukázal, že na mobilech se dá vydělávat opravdu velké peníze. Angry Birds se stal globálním hitem, který dokázal monetizovat jednoduchý koncept do miliardového byznysu. Najednou už nešlo jen o hraní, šlo o značky, merchandising a celý ekosystém kolem jediné hry.
Další zásadní moment přišel v roce 2016. Pokémon Go redefinoval samotnou podstatu hraní tím, že propojil reálný svět s tím digitálním pomocí rozšířené reality. Lidé vycházeli ven, chodili po městech a lovili Pokémony na ulicích. Hraní se přesunulo z gauče do reality a mobil byl ideální zařízení, které to celé umožnilo. A pak tu máme fenomén, který definitivně smazal rozdíl mezi mobilním a „velkým“ hraním. Fortnite přinesl na telefony zážitek, který byl ještě pár let předtím nemyslitelný. Konzolová kvalita, online multiplayer a obrovské příjmy, hra vydělala přes miliardu dolarů ještě předtím, než zmizela z App Storu. Mobil se stal plnohodnotnou herní platformou.
Dnes jsme v bodě, kdy mobilní hry dominují celému trhu. V roce 2025 generují zhruba 103 miliard dolarů a v roce 2026 se očekává růst na 107 miliard. To znamená, že tvoří více než polovinu globálního herního trhu, který má hodnotu kolem 205 miliard dolarů. Jinými slovy, každá druhá koruna utracená za hry jde právě do mobilů. Za tímhle růstem stojí především obrovská uživatelská základna. Mobilní hry dnes hraje přibližně 3,3 miliardy lidí. Každý rok se stáhne kolem 49 miliard herních aplikací. To je číslo, které nemá v žádném jiném zábavním odvětví obdoby. Dokonce i globální filmový box office zůstává za mobilním gamingem pozadu.
A co je na tom všem nejzajímavější? Tenhle příběh ještě zdaleka nekončí. S příchodem výkonnějších čipů, cloudového hraní a umělé inteligence se mobilní hry posouvají dál. To, co dnes považujeme za vrchol, může za pár let působit stejně zastarale jako Snake na staré Nokii. Jedna věc je ale jistá už teď: mobilní telefon se stal nejdůležitější herní platformou na planetě. A pokud někdo ještě před pár lety pochyboval, že „opravdové hraní“ patří jen na konzole nebo počítače, dnešní čísla mu dávají jasnou odpověď. Mobilní hraní ovládlo celý trh a mobilní telefony se staly největší platformou na hraní her na světě.