Tušíte, které vaše aplikace mají přístup k Face ID? Poradíme vám, jak si to snadno a rychle zkontrolovat

Face ID dnes neslouží pouze k odemykání iPhonu nebo potvrzování plateb. Systém biometrického ověřování mohou využívat také aplikace třetích stran, například pro zpřístupnění svého obsahu, přihlášení k účtu nebo potvrzení určité akce. Pokud chcete mít přehled o tom, kterým aplikacím jste používání Face ID povolili, iOS nabízí jedno místo, kde jejich oprávnění snadno zkontrolujete a případně změníte.
Správa se může hodit například ve chvíli, kdy jste během prvního spuštění aplikace povolili použití Face ID automaticky a později své rozhodnutí změnili. Nemusíte kvůli tomu hledat příslušnou volbu přímo v nastavení dané aplikace. Přístup lze spravovat přímo v systémovém nastavení iPhonu.
Jak zkontrolovat přístup aplikací k Face ID
Na iPhonu otevřete Nastavení a přejděte do sekce Face ID a kód. Systém vás z bezpečnostních důvodů vyzve k zadání kódu zařízení. Poté klepněte na položku Další aplikace.
Zobrazí se seznam aplikací, které požádaly o možnost využívat Face ID. Pomocí přepínačů u jednotlivých položek následně určíte, které aplikace mohou biometrické ověřování používat a kterým tuto možnost naopak odeberete.
Pokud tedy například nechcete, aby určitá aplikace nadále používala Face ID pro přihlášení nebo přístup k chráněnému obsahu, stačí příslušný přepínač deaktivovat. Není přitom nutné Face ID vypínat pro celý iPhone ani měnit jeho hlavní nastavení.
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Je však dobré počítat s tím, že odebrání přístupu k Face ID neznamená automatické uzamčení aplikace. Pouze jí zabrání využívat biometrické ověření prostřednictvím Face ID. Způsob následného přihlášení či ověřování závisí na konkrétní aplikaci a jejím nastavení.
Právě pravidelná kontrola oprávnění je jednoduchým způsobem, jak si udržet přehled nad tím, které aplikace mohou jednotlivé funkce iPhonu využívat. A pokud jste Face ID v minulosti povolovali bez většího přemýšlení, zabere kontrola seznamu v části Další aplikace jen několik sekund.