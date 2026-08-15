Máte v Safari otevřené desítky panelů? Takhle si v nich během pár sekund uděláte pořádek

Stačí pár dní běžného používání Safari a z několika otevřených panelů se může velmi rychle stát menší digitální skladiště. Jeden článek si necháte na později, ve druhém hledáte informace k práci, další obsahuje recept, který jste chtěli vyzkoušet, a někde mezi tím vším zůstane stránka, kterou jste otevřeli před týdnem a už vlastně ani netušíte proč. Pokud se vám nechce panely ručně přesouvat jeden po druhém, Safari nabízí jednoduchou možnost, jak v nich udělat pořádek automaticky.
Funkce je užitečná hlavně ve chvíli, kdy máte otevřeno opravdu hodně stránek a potřebujete mezi nimi rychle najít konkrétní web. Safari totiž dokáže otevřené panely seřadit buď podle názvu stránky, nebo podle webu, ze kterého pocházejí.
Jak automaticky uspořádat panely v Safari
Postup je velmi jednoduchý. Otevřete na iPhonu Safari a klepněte na tlačítko panelů v pravém dolním rohu obrazovky. Zobrazí se přehled všech aktuálně otevřených stránek. Následně klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu a v zobrazené nabídce vyberte možnost Uspořádat panely.
Safari vám následně nabídne dvě možnosti. Panely můžete uspořádat podle názvu stránky, nebo podle názvu webu. Po výběru jedné z nich se všechny otevřené panely automaticky přeskládají a nemusíte s nimi ručně pohybovat.
Právě řazení podle webu považuji za praktičtější ve chvíli, kdy Safari používáte při práci nebo rešerších. Pokud máte například několik článků otevřených z jednoho magazínu, další stránky z Wikipedie a několik výsledků z jiného webu, Safari je seskupí k sobě. Místo hledání jedné stránky mezi desítkami náhledů tak alespoň přibližně víte, kde ji hledat.
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Řazení podle názvu stránky se naopak hodí v situaci, kdy si pamatujete, co jste otevřeli, ale už netušíte, z jakého webu daná informace pocházela. U opravdu velkého množství otevřených panelů dokáže i taková drobnost ušetřit překvapivě hodně hledání.
Automatické uspořádání samozřejmě nenahradí skupiny panelů ani občasný úklid stránek, které už dávno nepotřebujete. Je to ale jedna z těch nenápadných funkcí Safari, o kterých můžete dlouho nevědět a po jejich objevení se divit, proč jste desítky otevřených stránek celou dobu procházeli ručně. Pokud tedy váš přehled panelů připomíná spíš nekonečný katalog než několik rozečtených webů, stojí za to tuto možnost vyzkoušet.