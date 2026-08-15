Chcete si připadat staří? Revoluční iPhone X je už podle Apple zastaralý

Chcete si dnes připadat trochu staří? Tak si zkuste vzpomenout na léto 2017. Tehdy jsme byli doslova zahlceni úniky o chystaném iPhonu, který měl znamenat jednu z největších změn v historii této produktové řady. Mluvilo se o odstranění domovského tlačítka, OLED displeji přes celou přední stranu, rozpoznávání obličeje a zcela novém designu. Troufám si dokonce říci, že byl tehdy o Apple z hlediska fanouškovství a nadšení snad největší zájem v novodobé historii a to právě díky poprasku kolem iPhone X. To už je ale minulost – a to doslova. Apple totiž před pár hodinami tento iPhone označil za zastaralý.
Apple konkrétně iPhone X zařadil na svůj seznam takzvaných obsolete produktů, což v praxi znamená, že zařízení už není způsobilé pro hardwarové opravy v Apple Storech ani u autorizovaných servisních partnerů. Apple přitom za zastaralý označuje produkt sedm let poté, co jej přestane distribuovat.
A právě tady se člověk při pohledu na datum vydání trochu zarazí. iPhone X dorazil do prodeje v listopadu 2017 a dnes jsme v srpnu 2026. Od jeho premiéry tedy uplynulo necelých devět let. Apple jej nicméně přestal prodávat už v září 2018 po nástupu iPhone XS, takže z pohledu jeho servisní politiky nyní sedmiletá lhůta skutečně uplynula.
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V létě 2017 to byla úplná revoluce
Přitom si možná řada z nás ještě velmi dobře vybavuje, jaké šílenství kolem iPhone X v roce 2017 panovalo. Ještě před jeho představením se objevovaly prakticky každý týden nové úniky, fotografie maket a informace o tom, co všechno Apple chystá. Po startu prodejů se pak jednalo o extrémně nedostupné zařízení, které kdo sehnal pod vánoční stromeček, měl pořádné štěstí. Osobně si pamatuji, jak jsem při jedné návštěvě autorizovaného prodejce jen pár dní před Vánoci viděl, jak jedna paní vyzvedává objednaný iPhone X pod stromeček s tím, že prodavači tehdy hovořili i malém vánočním zázraku vzhledem k tomu, že jich do Česka chodilo velmi málo.
A nebylo se čemu divit. iPhone X skutečně znamenal zásadní obrat na mnoha hardwarových i softwarových frontách. Byl prvním iPhonem s OLED displejem, zároveň přinesl Face ID a jako první se zbavil ikonického domovského tlačítka. Apple tím zároveň položil základy designu, ze kterého iPhony vycházely ještě dlouhé roky. Zajímavé je také to, že iPhone X skončil z hlediska velkých aktualizací systému u iOS 16. Přestože tedy hardware dokázal fungovat výrazně déle, nejnovější generace iOS už na něj nedorazily. A teď si představte, že od té doby uplynulo tolik času, že Apple už samotný telefon označuje za „obsolete“. Přitom právě iPhone X je jedním z modelů, u kterých lze bez větší nadsázky říct, že změnily směr celé produktové řady.
Takže až budete příště mít pocit, že se technologický svět nikam neposouvá, zkuste si vzpomenout na léto 2017 a na to, jak jsme čekali na iPhone X. Tehdy byl futuristickou novinkou, která měla ukázat budoucnost iPhonů. Dnes už je podle Apple oficiálně zastaralý. A ano, ten čas opravdu utekl tak rychle.