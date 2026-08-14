MacBook Neo 2 dostane přesně to, co mu dnes nejvíc chybí

MacBook Neo se sice prodává teprve několik měsíců, ale už nyní se začíná mluvit o jeho nástupci. A podle nejnovějších informací Apple u druhé generace konečně vyřeší jednu z největších slabin současného modelu. MacBook Neo 2 má totiž dostat více operační paměti, konkrétně 12 GB namísto současných 8 GB.
Právě 8 GB RAM je přitom asi nejčastěji zmiňovaným kompromisem současného MacBooku Neo. Ten je jinak podle dosavadních zkušeností překvapivě schopným počítačem a díky čipu A18 Pro zvládá běžnou práci bez větších problémů. Pokud ale začnete otevírat větší množství aplikací, pracovat s náročnějšími projekty nebo se pustíte do lokální AI, omezená paměť se může projevit.
9to5Mac proto očekává, že právě navýšení RAM bude jednou z nejdůležitějších změn druhé generace. MacBook Neo 2 má podle dosavadních úniků dostat čip A19 Pro, který by měl být oproti současnému A18 Pro nejen výkonnější, ale zároveň má být spojen právě s 12 GB operační paměti.
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12 GB bude důležitých hlavně kvůli AI
Navýšení kapacity o polovinu může znít jako poměrně malá změna, v praxi ale může mít pro MacBook Neo 2 poměrně velký význam. Apple totiž v macOS 27 přidává nové AI funkce a některé z nich mají vyžadovat právě minimálně 12 GB RAM. Současný MacBook Neo se 8 GB paměti je proto vůbec nemusí podporovat. A právě tady může být A19 Pro pro Neo mnohem zajímavější než samotný nárůst výkonu. Apple tím totiž levný MacBook připraví na další roky používání a současně odstraní jednu z hlavních výhrad, kterou vůči první generaci mohou mít náročnější uživatelé.
Zajímavé je, že současný MacBook Neo přitom zvládá i poměrně náročné použití. 9to5Mac například uvádí, že si poradil dokonce s 59 otevřenými kartami v Chrome. Pro běžnou kancelářskou práci, internet, sledování videí nebo práci s dokumenty tak 8 GB nemusí být zásadním problémem. Právě proto ale dává smysl, aby Apple u druhé generace neexperimentoval s nějakými zásadními změnami. Stačí odstranit největší slabinu a současně nasadit novější čip. Ostatně podle předchozích informací má MacBook Neo 2 dorazit v roce 2027 a vedle A19 Pro a 12 GB RAM se očekávají také nové barevné varianty.
Apple tak podle všeho nechce u svého nejlevnějšího Macu měnit recept, který se ukázal jako úspěšný. MacBook Neo má být dál dostupným vstupem do světa Maců, jen už nebude tolik limitovaný pamětí. A pokud se současné informace potvrdí, 12 GB RAM může být přesně tou změnou, která z MacBooku Neo 2 udělá podstatně zajímavější počítač nejen pro běžné uživatele, ale také pro všechny, kteří chtějí využívat nové AI funkce Applu.
Takže dostane konečně linux?
Macos Je v pohodě🫣😉 zase nějaký výkřik do tmy? Jestli ti tak chybí Linux tak si kup levný notebook a nainstaluj si ho tam . Red Hat
Ti bude úplně stačit 🤣🤣🤣🤣