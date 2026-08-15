Apple chystá jednu z největších zářijových keynote za poslední roky. Tohle všechno má představit

Do tradiční zářijové keynote Applu zbývá už jen několik týdnů a letos by rozhodně neměla být nudná. Apple má totiž podle aktuálních informací představit hned několik nových zařízení, přičemž největší pozornost na sebe pochopitelně strhne iPhone 18 Pro. Vedle něj se ale očekává také první skládací iPhone a nové Apple Watch.
iPhone 18 Pro a Pro Max ve znamení evoluce
Největší jistotou zářijové keynote jsou iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Designově mají vycházet z loňské generace, výraznější změny se ale mají odehrát uvnitř. Apple má například zmenšit Dynamic Island a hlavní fotoaparát dostane variabilní clonu. O výkon se postará nový čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem.
iPhone 18 Pro Max má nabídnout stejnou výbavu jako menší Pro, ale zároveň větší displej a baterii. Právě kvůli ní může být telefon o něco tlustší než současná generace. Bohužel se zároveň stále hlasitěji mluví o zdražení, které může v případě obou modelů dosáhnout až 300 dolarů. Zajímavé je nicméně to, že modely s nižším úložištěm by měly mezigeneračně zdražit méně než ty s úložištěm vyšším. Pokud jste tedy zvyklí sahat po iPhone s maximální kapacitou, ale nechce se vám za něj meziročně připlácet víc než v případě iPhone s nižší kapacitou, možná je nevyšší čas si promazat vaše data.
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iPhone Ultra nesmí chybět
Tohle bude samozřejmě největší novinka. Apple má totiž konečně vstoupit do světa skládacích telefonů a představit iPhone Ultra. Po zavření má nabídnout zhruba 5,5″ displej, zatímco po rozložení se dostaneme na přibližně 7,8″. Poměr stran 4:3 má připomínat iPad mini a Apple má zároveň pracovat na pantu, který minimalizuje viditelnost ohybu.
Kvůli velmi tenké konstrukci má mít iPhone Ultra pouze dva zadní fotoaparáty a místo Face ID se údajně počítá s Touch ID. Cena se má pohybovat někde mezi 2000 a 2500 dolary. Navíc není jisté, zda se do obchodů dostane společně s iPhonem 18 Pro, protože výroba má být komplikovaná.
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Apple Watch Series 12 a Ultra 4 zřejmě moc nezaujmou
Nové generace se dočkají také Apple Watch. Apple Watch Series 12 má dostat rychlejší čip řady S a podle současných úniků také větší baterii a určitá vylepšení zdravotních a fitness funkcí. Velká designová revoluce se ale letos neočekává, snad vyjma návratu keramického těla. Apple Watch Ultra 4 má dostat stejný čipový upgrade. Spekulovalo se také o tenčí konstrukci a lepších senzorech, tyto informace jsou ale zatím podstatně méně jisté. V redakci proto příliš neočekáváme, že letošní generace Apple Watch nějak zásadně „zamíchá kartami“, stejně jako tomu bylo třeba loni. Nicméně z dosavadních úniků to vypadá, že v příštím roce by měly dorazit Apple Watch v podstatně zajímavější formě.
Pár černých koní tu ještě je, ale …
A tím to nemusí skončit. Apple má ve vývoji také Apple TV, HomePod mini, nový domácí hub HomePad a bezpečnostní kameru. Tyto produkty však podle současných informací spíše zamíří na samostatnou keynote v říjnu či listopadu. Naopak vedle iPhone by se mohly představit i nové AirPods Ultra, které by měly nabídnout infračervené kamery pro snímání okolí a práci s Apple Intelligence. Ve výsledku by tak mohl letošní podzim přinést hned tři Ultra produkty.
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Zajímavé přitom je, co Apple naopak v září nepředstaví. Klasický iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2 mají dorazit až na jaře 2027. Apple tak letos v září skutečně vsadí především na dražší modely.
Kdy se novinky představí
Pokud se pak ptáte, kdy keynote proběhne, nejpravděpodobnější je úterý 8. září nebo středa 9. září. Pokud by Apple zvolil 8. září, předobjednávky by standardně připadly na 11. září. Vzhledem k 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001 by ale Apple mohl předobjednávky posunout až na sobotu 12. září.
Letošní září tak bude pro Apple opravdu zajímavé. Kromě nových iPhonů totiž dost možná uvidíme také produkt, na který se čeká už roky – první skládací iPhone. A právě ten může celou keynote zastínit úplně všechno ostatní. Ať tak či tak, přesné datum představení bychom se měli dozvědět zhruba do dvou týdnů. A co vy, těšíte se na září a případně jaké novinky si plánujete pořídit?