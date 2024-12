Chytrá domácí Apple kamera se blíží! Víme, kdy dorazí na pulty obchodů

Není žádným tajemstvím, že chce Apple v dohledné době v plné síle vstoupit na trh s chytrou domácí elektronikou nebo chcete-li Smart Home produkty. Zde se sice již nějakou dobu pohybuje díky HomePodům a do jisté míry i Apple TV, nicméně v nadcházejících letech chce svou produktovou Smart Home nabídku ještě podstatně rozšířit. V příštím roce bychom se tak měli například dočkat chytrého displeje pro ovládání domácnosti založené na HomeKitu, přičemž o rok později údajně Apple počítá s uvedením své první domácí chytré kamery. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Ming-Chi Kua.

O přípravách domácí kamerky jsme v posledních týdnech slyšeli hned několikrát, byť její obrysy byly zatím docela nejasné. Díky informacím Kua však nyní víme například to, že se bude jednat o bezdrátové řešení kompatibilní s HomeKitem a funkcí HomeKit Secure Video, které bude schopné rozpoznat lidi, zvířata a dost možná i nejrůznější situace, na základě kterých bude kamerka schopná spouštět automatizace v rámci chytré domácnosti. Jinými slovy, budete-li se pravidelně oblékat v určitý den a odcházet z domu s taškami pro klasický týdenní nákup, kamerka by to mohla být schopná „pochopit“ a na základě toho například automaticky zhasnout v celém domě a spustit v něm alarm. Bohužel, čekání na tento produkt bude ještě poměrně dlouhé, jelikož zatím víme jen to, že se s ním počítá až na rok 2026.