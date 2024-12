Vyplatí se na Vánoce darovat HomePod mini? Řeknu vám, proč ano

Když Apple na podzim 2020 ukázal světu vedle iPhonů 12 i HomePody mini s přívětivou cenovkou, leckoho tímto produktem velmi zaujal. Přeci jen, standardní HomePody nabízí velmi dobrý zvuk v kombinaci s líbivým minimalistickým designem a fajn chytrými funkcemi, takže příchod jejich menších bratříčků s podstatně lákavější cenovkou byl pro mnohé jablíčkáře skvělým impulzem k tomu, aby HomePody mini „zaplavili“ své domovy. Jelikož však Apple tento produkt již dobré čtyři roky neaktualizoval a on se tak pomalu ztrácí z očí, možná si někteří z vás kladou otázku, zda se ještě HomePod mini vyplatí pořizovat. A právě na to se vám ze svého pohledu pokusím odpovědět.

Protože jsem před lety kouzlu HomePodů mini taktéž podlehl a domů jsme si pořídili hned tři přírůstky, mám s tímto produktem velmi bohaté zkušenosti a to i přesto, že jej vlastně používám jen naprosto triviálně. I přes naprosto základní používání ale můžu říci, že bych si je koupil klidně znovu a to klidně i teď – tedy ve chvíli, kdy mají HomePody mini již více než čtyři roky. Proč? Protože se jedná o příjemný balíček vícero funkcí, který dokáže usnadnit život.

HomePody mini máme konkrétně v ložnici, obývacím pokoji a kuchyni, kdy v každé místnosti plní roli teploměru a vlhkoměru. Díky monitoringu vlhkosti jsme pak zejména v zimě schopni větrat v ideální chvíli, čímž eliminujeme riziko vzniku plísní, které v našem starším domě bohužel je. A protože nejsem úplně příznivcem klasických teploměrů, jsem rád, že si můžu teplotu v místnosti zkontrolovat jednoduše pohledem do aplikace Domácnost.

Jelikož je HomePod mini v první řadě chytrým reproduktorem, je samozřejmostí, že jej využíváme i k poslechu hudby. Samozřejmě se nejedná o záležitost, která vystřelí „z trenek“ audiofila, ale například když vaříme, stolujeme, uklízíme či zkrátka jen chceme, aby nám něco znělo v pozadí jakožto podklad, poslouží HomePod mini naprosto fantasticky.

Zvukově je dle mého i po letech na velmi dobré úrovni a stojím si za tím, že za zhruba 3000 Kč, za které jej Apple nyní prodává, moc kvalitnějších reproduktorů neseženete. Na své maličké rozměry si je totiž skutečně jistý ve výškách, hloubkách i středech a i jeho basová složka je opravdu fajn. Jasně, záleží samozřejmě i na tom, kde jej máte postavený, ale pokud jej umístíte na pevnou, těžkou komodu, od které se dokáže zvuk dobře odrazit, budete za mě spokojeni.

A konečně, zapomenout nesmím ani na Siri. S tou si sice česky stále nepopovídáte, ale i základní angličtina stačí k tomu, abyste jí dokázali v HomePodu zaměstnat. U nás doma jí nečastěji hlasovým pokynem žádáme o spuštění hudby, kontrolu počasí a v oblibě máme i ovládání chytré domácnosti. Říci Siri, ať zhasne či naopak rozsvítí na terase, v kuchyni či obýváku je totiž leckdy pohodlnější, než sáhnout po telefonu či jít k vypínači. Siri přitom reaguje na hlasové pokyny rychle, bez chyby a hlavně je chápe i při horší výslovnosti angličtiny. Není se tedy opravdu čeho bát.

Pokud tedy přemýšlíte nad tím, zda má HomePod mini i v dnešní době smysl, pak vězte, že určitě má. Jedná se totiž o fajn doplněk do domácnosti a pokud víte, že pro něj budete mít využití, věřím, že vás nezklame. Jasně, můžeme diskutovat nad tím, že je u něj škoda absence Bluetooth či jeho závislost na kabelu do zásuvky. S ohledem na cenu se ale za mě jedná stále o kousek, který opravdu potěší a který, kdybych našel letos pod stromečkem, by potěšil určitě i mě, protože bych pro něj ještě nějaké to využití v dalších místnostech našel.

HomePod mini lze zakoupit zde