Apple Intelligence vs. Photoshop: Co lépe maže objekty z fotek? Vyzkoušeli jsme to!

Před pár dny vypustil Apple iOS 18.4, jehož součástí jsou i první funkce Apple Intelligence dostupné v Evropské unii. Mezi ty nejsnáze využitelné pak patří určitě Vyčistit v nativním fotoeditoru, která vám umožní mazat nežádoucí objekty z vašich fotek. Pokud chcete vědět jak na to, připravili jsme podrobný návod zde. Je ale tato funkce skutečně tak zajímavá, jak se může na první pohled zdát? Přesně tuto otázku jsme si položili i my v redakci a rozhodli se proto kvalitu vymazávání objektů porovnat se stejnou AI funkcí, která je již nějakou dobu integrovaná do Photoshopu.

Sérii 10 testů si můžete prohlédnout v galeriích níže, kde nalehnete na první místě původní fotku, na druhém pak zakroužkované objekty pro odstranění, na třetím úpravu přes Apple Intelligence a na čtvrtém úpravu přes Generative Fill ve Photoshopu. Pod každou galerií je pak porovnání obou upravených snímků se sliderem, které vám poskytne srovnání face-to-face. Výsledky AI mazání jsou přitom leckdy opravdu zajímavé.

Fotogalerie Original foto 10 Původní fotka Foto krouzky 10 Apple Intelligence uprava 1 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 10 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #2 Original foto 9 Původní fotka Foto krouzky 9 Apple Intelligence uprava 8 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 9 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #3 Original foto 8 Původní fotka Foto krouzky 8 Apple Intelligence uprava 10 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 8 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #4 Original foto 7 Původní fotka Foto krouzky 7 Apple Intelligence uprava 2 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 7 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #5 Original foto 6 Původní fotka Foto krouzky 6 Apple Intelligence uprava 3 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 6 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #6 Original foto 5 Původní fotka Foto krouzky 5 Apple Intelligence uprava 9 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 5 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #7 Original foto 4 Původní fotka Foto krouzky 4 Apple Intelligence uprava 4 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 4 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #8 Original foto 3 Původní fotka Foto krouzky 3 Apple Intelligence uprava 5 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 3 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #9 Original foto 2 Původní fotka Foto krouzky 2 Apple Intelligence uprava 7 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 2 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Fotogalerie #10 Original foto 1 Původní fotka Foto krouzky 1 Apple Intelligence uprava 6 Úprava přes Vyčistit z Apple Intelligence Photoshop foto AI 1 Úprava přes Generative Fill v Photoshop Vstoupit do galerie

Styl mazání objektů u Vyčistit z Apple Intelligence se od toho, který používá Photoshop, liší primárně v tom, že zatímco Apple Intelligence se snaží za každou cenu smazat objekt ze snímku a to leckdy i na úkor kvality, Photoshop nikoliv. Pokud si totiž ten „neví rady“, namísto smazání objektu na jeho místo doplní objekt, který by se tam dle jeho analýzy hodil. Kvůli tomu tak třeba nesmazal kočku z prken terasy, ale na její místo doplnil hrnek s kávou. To sice ve výsledku úplně nechcete, na druhou stranu tam ale hrnek s kávou vypadá lépe než jakýsi tmavý flek, který vyprodukovala Apple Intelligence.

Obecně se ale dá říci, že když úprava Apple Intelligence „sedne“, vypadá opravdu super. Na druhou stranu, když jí nesedne, dokáže obrázek poměrně zásadně zošklivit, jelikož její úpravy působí na první pohled velmi nepřirozeně. Je ale pravda, že se řešení Applu dokáže „opravit“ a vyšvihnout po nezdaru k podstatně kvalitnější úpravě. Mnohdy tedy skutečně stačí mít jen trpělivost, párkrát zkusit vymazání s následným zrušením úpravy a po několika nezdarech se dobrý výsledek s trochou štěstí přeci jen dostaví. Photoshop s jeho Generative Fill je ale obecně v tomto směru určitě dál, byť samozřejmě zcela dokonalý také není. Apple by se ale od něj mohl se svým řešením učit, byť je třeba brát v potaz fakt, že zatímco Apple Intelligence je zdarma (respektive v ceně iPhonu), za Photoshop je třeba platit.