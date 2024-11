Jak mi HomePody mini každou zimu pomáhají větrat a udržet byt bez plísně

Když Apple v roce 2020 představil světu HomePody mini, patřil jsem mezi ty, kteří z nich byli nadšení. Cenově dostupný reproduktor s líbivým designem a velmi slušným zvukem mi totiž připadal opravdu užitečný a když jsme tak začali v téže době zařizovat náš byt po rekonstrukci, pár HomePodů si u nás doma našlo místo. Jeden máme konkrétně v kuchyni, druhý v obýváku a třetí v ložnici, přičemž jejich hlavním úkolem je samozřejmě přehrávání hudby, primárně pak jako tichou kulisu pro jiné činnosti v čele s vařením, uklízením či chvílemi s přáteli. Když pak Apple na začátku loňska vydal softwarový update, který naučil HomePody měřit teplotu a vlhkost vzduchu, zajásal jsem ještě víc.

Protože žijeme v přízemí téměř sto let starého domu, každou zimu zde trochu bojujeme s vyšší vlhkostí. Zřejmě špatné zateplení a dalších pár stavebních nešvarů totiž způsobuje, že nám na pár místech zdi dost promrzají, kvůli čemuž následně bojujeme s jejich rosením při topení. A když se toto rosení nehlídá, může z něj vzniknout pěkná plíseň, kterou doma jak z estetického, tak i zdravotního hlediska prostě nechcete. Spolehlivý recept, jak proti tomu bojovat, je přitom vcelku jednoduchý – správně a důkladně větrat, aby nebyl v místnosti příliš vlhký vzduch a na zdech se tedy nemělo co srážet.

Vlhkost vzduchu ale pocitově prostě nepoznáte a proto přichází na scénu využití technologií. Právě HomePody mini nám tak pomáhají alespoň hrubě sledovat, jak na tom vlhkost vzduchu v našem bytě je a my jsme tak podle toho schopni velmi slušně větrat. Vlhkost vzduchu v zimě by se měla pohybovat konkrétně v rozmezí 45 až 60 %, přičemž jen pro představu, když se ráno vzbudíme, v ložnici máme podle HomePodu kolem 70 %. Automaticky tedy otevíráme okno a skrze aplikaci Domácnost sledujeme, jak vlhkost pomalu klesá, abychom si v místnosti zajistili optimální vlhkost, ale zase zbytečně dlouho nevětrali a nepouštěli si tak do domu více zimy, než je potřeba.

Fajn je i to, že si lze na data zaznamenávaná přes vlhkoměr vytvořit i nejrůznější automatizace, kterými byste mohli reagovat právě na zvýšenou či naopak sníženou vlhkost. Co je naopak škoda, je to, že si v rámci automatizací nelze nativně nastavit, aby vám došla notifikace ve chvíli, kdy se stav příslušenství změní a vlhkost vzroste například nad 60 % a je tedy fajn vyvětrat. Notifikace si ale lze nastavit pomocí aplikace Pushcut přes zkratky, se kterými sice osobně nejsem úplně kamarád a upřímně celý proces nastavení není úplně jednoduchý, podle videa níže se mi však povedlo přesně to, co jsem chtěl. Nyní mi tedy vždy, když v místnosti vzroste vlhkost nad 60 %, přijde na telefon notifikace, že je třeba vyvětrat a já mám tak perfektně pod dohledem vše, co potřebuji.

Pokud tedy doma řešíte podobný problém, mohou být pro vás HomePody mini taktéž příjemnými a hlavně pak užitečnými pomocníky. Samozřejmě ale platí, že vlhkost vzduchu dokáže měřit daleko více zařízení kompatibilních s HomeKitem i aplikacemi třetích stran. My máme doma třeba ještě difuzér od Vocolincu, který je taktéž schopen měřit vlhkost a na jejím základě následně dávkuje vypouštění páry pro osvěžení vzduchu. Automatizace, kterou využívám v kombinaci s HomePody, ale samozřejmě funguje i s ním – jde totiž jen o vstupní data, nikoliv o zařízení, které je snímá.