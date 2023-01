Teploměr a vlhkoměr v HomePodu: Jak je zapnout a kde si data prohlížet

Chcete, aby fungoval váš HomePod jako teploměr či vlhkoměr? Máte-li model mini či si plánujete pořídit 2. generaci velkého HomePodu, není v tom žádný problém. Apple totiž v HomePod OS 16.3 „odemkl“ v modelu mini integrovaný senzor pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, díky čemuž si tak lze tato data pohodlně na Apple produktech prohlížet. HomePod 2 pak nebude potřeba aktualizovat pro odemčení těchto funkcí vůbec, protože s HomePod OS 16.3 dorazí v základu.

Teploměr a vlhkoměr v HomePodu

Zprovoznění senzorů pro měření teploty a vlhkosti není vůbec složité. Stačí totiž HomePod mini zaktualizovat na OS 16.3, což provedete standardně přes aplikaci Domácnost – Nastavení domácnosti – Aktualizace softwaru. Jakmile tak učiníte a updaty se nainstalují, máte napůl vyhráno. Proč napůl? To proto, že po aktualizaci by se měly senzory v HomePodech mini nějakou chvíli kalibrovat, kvůli čemuž tak budou první naměřené hodnoty viditelné řádově až za pár hodin. Neděste se tedy, že se vám hned nezobrazují – je to správně.

Co se pak týče zobrazení naměřených hodnot, ty budou po kalibraci viditelné jak v souhrnech domácnosti na domovské obrazovce aplikace Domácnost (konkrétně nahoře pod názvem vaší domácnosti v kolonce Klimatizace), nebo samozřejmě také při otevření jednotlivých místností vaší domácnosti v téže aplikaci. V takovém případě se teplota i vlhkost vzduchu zobrazí pod názvem daného pokoje. Hodnoty si lze samozřejmě procházet i přímo v detailech HomePodů, ale jedná se o zbytečně složitou cestu, kterou snad ani nemá smysl doporučovat. Počítejte nicméně s tím, že v případě, že máte v místnosti více než jeden senzor pro měření teploty, budou se vám v souhrnech domácnosti i detailech jednotlivých místnosti zobrazovat intervaly teploty, tedy například od 21 do 22 stupňů Celsia, popřípadě od 50 do 55 % vlhkosti. Vše si ale jde zpravidla upravit přes dodatečná nastavení daných produktů tak, aby jejich údaje v souhrnech nesvítili a vy tak viděli jen jednu hodnotu ze zařízení, ze kterého jí vidět chcete.

Co se týče využitelnosti naměřených dat, vše záleží na tom, jak moc smart máte domácnost. Pokud vůbec, z logiky věci budete mít teploměr a vlhkoměr v HomePodu jen coby „sluhy“ k zobrazení detailů o klima ve vašem pokoji či pokojích. Pokud však máte větší množství HomeKit produktů, samozřejmě lze tato data využít třeba k tvorbě automatizací, kdy například po dosažení určité teploty naměřené HomePodem domácnost automaticky zatáhne HomeKit venkovní žaluzie a začne tím snižovat teplotu v místnosti a tak podobně. Pokud vás pak zajímá to, jak přesné měření je, za sebe mohu říci, že jsem s jeho přesností spokojený, protože se na desetiny stupně shoduje s ostatními interiérovými teploměry, kterými jsem zde teplotu měřil. Totéž pak platí i o vlhkosti vzduchu, která je víceméně shodná s tou, kterou zde naměřily různé meteostanice, byť samozřejmě musím v obou případech dodat, že se nejednalo o žádná profi řešení a nemůžu tedy vyloučit, že vše ukázalo hodnoty vzdálené realitě. Na nějakou tu „domácí představu“ ale měření HomePodů určitě stačí – tím spíš, když vše ukazuje buď na desetiny stupně v případě teploty, nebo na jednotky procent v případě vlhkosti, což třeba mé smart termostatické hlavice Netatmo či difuzér Vocolinc přes HomeKit nezvládají.

