Bezdrátové nabíječky mohou poškodit telefon a další nesmysly, které kolují internetem

Stejně jako v případě tradičního nabíjení je u bezdrátového nabíjení riziko poškození telefonu vyšší u nekvalitních bezdrátových nabíječek. Tyto nabíječky nemusí mít správné bezpečnostní prvky a mohou způsobit přehřátí telefonu, což může poškodit baterii a další komponenty. Problém tedy nespočívá ve způsobu nabíjení, ale v tom, že uživatelé ve snaze ušetřit často kupují levné, ale necertifikované nebo závadné nabíjecí příslušenství , které může způsobovat problémy. Investujte tedy do kvalitní bezdrátové nabíječky s certifikací. Tyto nabíječky pomáhají chránit váš telefon před přetížením, přehřátím a přenosem tepla na okolní předměty.

Nabíjení přes noc poškodí vaše zařízení.

Toto není tak úplně mýtus. Většina smartphonů a bezdrátových zařízení přeruší přenos energie, když jsou plně nabité. To znamená, že ponechání telefonu na nabíječce přes noc by čistě teoreticky nemělo způsobit žádné poškození. Nicméně, některá starší zařízení nebo zařízení s vadnými bateriemi mohou i nadále přijímat malé množství nabíjecího proudu i po úplném nabití. To může v průběhu času mírně snížit životnost baterie. Obecně platí, že v zájmu prodloužení životnosti baterie telefonu, ať už se jedná o nabíjení drátové či bezdrátové, je vhodné telefon nenechávat plně nabitý po delší dobu a také nenechávat baterii zcela vybitou. Pro tyto účely skvěle slouží funkce Optimalizovaného nabíjení v iOS.

Bezdrátové nabíjení je pomalé.

Není zcela pravda, že je bezdrátové nabíjení pomalé. To sice mohlo platit v době, kdy bezdrátové nabíječky nabízely pouze výkon 5 wattů, ale dnes existují rychlé bezdrátové nabíjecí podložky, které dokáží poskytovat výkon 10 nebo dokonce 15 wattů. To znamená, že dobu nabíjení můžete výrazně zkrátit. Pokud tedy požadujete ještě rychlejší nabíjení, zvažte drátové nabíjení telefonu pomocí USB nabíječky a kabelu, které podporují technologii USB-C Power Delivery. Tento způsob nabíjení dokáže dodat telefonu ještě více energie v kratším čase.

Bezdrátové nabíjení je pohodlný a účinný způsob, jak udržet váš iPhone nabitý. Pokud se rozhodnete pro bezdrátovou nabíječku, vyberte si takovou, která má certifikaci Qi a pochází od renomovaného výrobce. Tím zajistíte bezpečnost a rychlost nabíjení vašeho zařízení.

