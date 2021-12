Jak nabíjet iPhone, aby vám baterie vydržela co nejdéle

Jak nabíjet iPhone, aby vám baterie sloužila co nejdelší dobu bez toho, aniž by ztratila kapacitu? Nejdůležitější je si uvědomit, že nejen samotné nabíjení ovlivňuje kvalitu baterie, respektive její kapacitu. Druhá věc, která je neméně důležitá jako nabíjení je vystavování telefonu extrémním teplotám, kdy jej v létě necháte na sluníčku v 35 stupních a v zimně jej vezmete na sjezdvoku, kde je mínus 15. Než se tedy podíváme na samotné nabíjení, podívejte se také na články Jak se starat o iPhone v zimě a Jak se starat o iPhone v horku.

Pokud už víte, jak svoji baterii šetřit v extrémních teplotách, pojďme se podívat na to, jak ji neničit při nabíjení a nabíjet ji co nejšetrněji, aby vydržela i několik let bez toho, aniž byste ji museli měnit nebo vám telefon vydržel výrazně méně, než na začátku.

Originální příslušenství

Pro maximální výdrž baterie byste měli všechny mobilní telefony nabíjet pomocí originálního příslušenství, u iPhonu se stačí držet příslušenství s certifikací MFi (Made For iPhone). To platí jak pro kabely, tak také pro adaptéry. Pokud si stojíte za tím, že jsou neoriginální kabely a adaptéry (bez certifikace MFi), které zakoupíte na každém rohu, stejně kvalitní, jako ty originální, tak jste na omylu. Neoriginální příslušenství může baterii uvnitř vašeho telefonu poškodit, popřípadě minimálně snížit její životnost. Na první pohled může neoriginální příslušenství vypadat velice podobně, jako to originální, avšak největší rozdíly najdete ve „vnitřnostech“. Originální adaptéry disponují složitými plošnými spoji, které adaptér dokáží také chránit před přehřátím či jiným selháním.

Stejně to platí i u kabelů. Výběr kabelů je snad ještě důležitější, než výběr samotného adaptéru. Kabel se totiž musí s adaptérem domluvit, jaké napětí a proud se bude baterii dodávat. Pokud se domluví špatně, je oheň na střeše – a to v některých případech doslova. Opět tedy i při používání kabelů používejte ty certifikované či originální. Pokud byste použili neoriginální kabel, může dojít hned k několika nepěkným scénářům. Od nefunkčnosti nabíjecího konektoru, přes jednoduché přetrhnutí kabelu, apod. Rozhodně se tedy vyplatí si pár stovek připlatit, než si zakoupit padělek, který zvládne bez problému odrovnat zařízení za (desítky)tisíc korun. Stejně tak doporučuji používat pro bezdrátové nabíjení kvalitní Qi nabíječky nebo idálně MagSafe.

Využívejte Optimalizované nabíjení

Operační systém iOS již nějaký ten pátek nabízí funkci takzvaného Optimalizovaného nabíjení, při kterém telefon sleduje vaši aktivitu a podlé toho kdy jej nabíjíte si přizpůsobí nabíjecí cyklus tak, že se nejprve nabije na 80 procent kapacity a předtím, než jej začnete používat dobije zbývajících 20%. Tento režim funguje ideálně například v noci, kdy jdete spát třeba v 22:00 a baterie se za první dvě hodiny spánku nabije na 80% a protože telefon ví, že obvykle vstáváte v 6:00, začne se zbývajících 20% dobíjet tak, aby byla baterie plně dobita těsně předtím, než vstáváte.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ideální teplota

Neméně důležité je také to, v jaké teplotě vaše zařízení nabíjíte. Příliš vysoká, ale také příliš nízká teplota může způsobit velké problémy. Vzhledem k tomu, že při nabíjení dochází k zahřívání baterie a celého telefonu, tak je nevhodné zařízení nabíjet například na slunci anebo kdekoliv jinde, kde je vysoká teplota. Minimálně byste při vysokých teplotách měli telefon alespoň vytáhnout z krytu, abyste mu umožnili „dýchání“. V případě nízkých teplot se zase může stát to, že se postupným zahříváním zařízení začnou srážet kapky vody, a to klidně uvnitř vašeho zařízení, čímž může dojít k budoucí korozi, anebo ke kompletnímu zničení. Například Apple na svých stránkách uvádí, že se optimální tepelná zóna iPhonu pohybuje mezi 0 – 35 stupni Celsia, což lze aplikovat i na ostatní telefony.

Aktualizace operačního systému

Pro zachování co možná největší výdrže baterie je nutné vaše zařízení udržovat aktuální. Výrobci smartphonů prostřednictvím nových aktualizací často řeší problémy s nadměrným vybíjením baterie. Jediná možnost, kdy můžete s aktualizací vyčkat, je tehdy, když vychází zbrusu nový operační systém s novým pořadovým číslem. Pokud se však bavíme o aktualizacích „za tečkou“ (tj. 13.3, apod.), měli byste je provádět prakticky ihned, jakmile to bude možné. Aktualizaci iPhonu provedete v Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru.

Mýty o nabíjení

Na všemožných fórech se často objevují fámy a mýty o nabíjení. Mezi nejčastější pojem patří „přebití“ telefonu, například při nabíjení přes noc. Pravdou však je, že nový mobilní telefon jednoduše nepřebijete. Elektrický proud a napětí není nikdy násilím „tlačeno“ do baterie. Jinými slovy, adaptér společně s kabelem rozhodně nenutí proud a napětí, aby se za každou cenu dostalo dovnitř. Pokud je vaše zařízení nabito, tak si bere pouze tolik energie, kolik potřebuje k udržení svého nabití, popřípadě nabíjení úplně vypne.

Mezi další mýtus patří to, že telefonům a jejich baterii škodí neustále zapojování a odpojování od zdroje nabíjení. Jediný, komu tímto škodíte, je možná tak nabíjecí konektor. Samozřejmě není naprosto ideální, abyste se při volné chvilce odebrali k vašemu mobilnímu telefonu a začali jej každou sekundu připojovat a odpojovat – kdo by ale tohle dělal. Baterie v moderních smartphonech pracují v nabíjecích cyklech. K jednomu úplnému nabíjecímu cyklu dojde, když vybijete 100 % kapacity baterie – ne však nutně při jednom nabití. Jeden den tedy můžete využít 60 % kapacity baterie, a přes noc ji plně dobít. Když druhý den využijete 40 % kapacity, vybilo se celkem 100 % – tyto dva dny dávají dohromady jeden kompletní nabíjecí cyklus. Mezi další mýtus patří provádění kalibrace baterie u každého nového zařízení. Tato procedura rozhodně není nutná, jelikož v dnešní době je už téměř každá baterie zařízení nejen od Applu kalibrována při výrobě. Kalibrace by se měla provádět jen tehdy, pokud baterie začne v telefonu zlobit.