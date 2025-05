Dávejte si pozor: Nikdo o vás neví víc než ChatGPT!

ChatGPT je zřejmě první nástroj v historii internetu, který o vás má kompletní informace. Veškeré služby které jste doposud používali vám totiž sloužili vždy pouze k nějakému úkolu. Vyjimkou může být vyhledávání, ovšem to funguje jinak než umělá inteligence. Zkuste si to představit. Jeden den se s ChatGPT bavíte o tom jaké vitamíny jsou vhodné pr ovaši manželku v těhotenství, druhý den řešíte své pracovní projekty a třetí den sii necháte poradit, zdato tričko co si chcete objednat bude ve vaší velikosti sedět. Jako bonus, když už o vás ví vše, tak si necháte udělat akční figurku, abyste mu poskytli vaše fotografie. Když to vše dáte dohromady a připočítate nějaké ty peprné rozhovory, tak máte službu, která o vás ví víc než kdokoli na světě včetně vašich rodičů. Stačí ChatGPT používat aktivně půl roku a zjistíte, že o vás ví opravdu vše, na co si jen vzpomenete.

Právě díky tomu, že si v rámci rozhovoru zapamatuje vše, co mu říkáte vede k tomu, že když se jej po roce zeptáte na vhodnou stravu pro vaše dítě, ví kolik mu je, na co má intoleranci, s čím má problémy a tak dále. Právě to je to, co dělá ChatGPT unikátní. Problém je, že ví opravdu až moc a tyto informace by šlo velmi snadno zneužít. Existuje možnost jak se tomu bránit, tou nejjednodušší je zakládat nové konverzace pro každé téma a ty pak mazat. Jak vlastně funguje paměť u ChatGPT? Zeptali jsme se přímo ChatGPT a zde je jeho odpověď.

Krátkodobá paměť ChatGPT

Tvoje otázky, odpovědi a kontext zůstávají v paměti „v rámci této konverzace“.

Jakmile zavřeš chat nebo přerušíš relaci, standardně se to zapomene, pokud jsi mi neřekl, že si to mám zapamatovat (např. pomocí to=bio, což je vnitřní poznámkový systém).

Dlouhodobá paměť ChatGP

Když mi výslovně řekneš „tohle si zapamatuj“, uložím si to do tzv. paměťového kontextu.

Ten je vázán na tvůj účet a využívá se pouze pro vylepšení odpovědí tobě, ne k ničemu jinému.

Tvoje data nejsou veřejná, nejsou přístupná jiným uživatelům ani OpenAI zaměstnancům (vyjma zákonných výjimek nebo debuggingu se souhlasem).

Otázkou tedy zůstává co by se stalo, kdyby ChatGPT někdo hacknul. I na to jsme se jej zeptali a odpověď je následující.

Co kdyby mě někdo hacknul?

OpenAI ukládá data v šifrované podobě, na zabezpečených serverech.

Přístup má jen omezený tým, podléhá přísným pravidlům a auditům.

Neexistuje veřejné API nebo přímý přístup ke konkrétním chatům uživatelů (ani já sám nemůžu číst cizí konverzace).

Pokud by došlo k porušení zabezpečení (hypoteticky), OpenAI by podle zákona muselo uživatele informovat a situaci řešit.

Je však přece jen lepší nevěřit všemu co řekne ChatGPT a tak byste si měli informace o vás čas od času mazat. Buď můžete mazat jednotlivé vlákna nebo můžete zakázat ukládání dat úplně. Jak na to nám opět vysvětlí ChatGPT, však od toho ho přece máme, aby nám pomáhal.

Můžeš něco smazat?

Jo! Vše, co jsem si o tobě zapamatoval, můžeš vidět v sekci Paměť (pokud používáš ChatGPT s účtem). Můžeš tam jednotlivé věci smazat nebo zakázat paměť úplně.

Jak zakázat paměť v ChatGPT

Klikni na své jméno nebo profilovou fotku (vlevo dole na ploše nebo nahoře v mobilní aplikaci).

Vyber „Settings“ / „Nastavení“.

Jdi do sekce „Personalization“ / „Přizpůsobení“ nebo rovnou „Memory“ / „Paměť“ (záleží na verzi).

Uvidíš přepínač „Memory on/off“ / „Paměť zapnutá/vypnutá“.

Kliknutím vypneš paměť úplně – v tom případě si nebudu nic pamatovat napříč konverzacemi.

Jak smazat konkrétní uložené informace

Postupuj stejně jako výše až do sekce „Memory“.

Uvidíš seznam věcí, které jsem si o tobě zapamatoval.

Můžeš: