Apple chystá hned tři nové Ultra produkty! Na tyto novinky se můžeme brzy těšit

Podle řady zpráv od dobře informovaných zdrojů, mezi které patří Mark Gurman z agentury Bloomberg nebo Filipe Espósito z portálu Macworld, plánuje společnost Apple mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027 představit až tři nové produkty nesoucí prestižní označení Ultra. V průběhu následujících šesti až sedmi měsíců bychom se tak měli dočkat zásadního rozšíření prémiového portfolia.
Ohebný iPhone Ultra dorazí již v září
Dlouho očekávaný skládací smartphone od Applu by měl podle dostupných informací nést název iPhone Ultra. Zařízení nabídne vnitřní displej o úhlopříčce 7,7 palce a vnější obrazovku o velikosti 5,3 palce. Ve výbavě nemají chybět dva zadní fotoaparáty, jeden přední snímač a zapínací tlačítko se zabudovanou technologií Touch ID, která tak nahradí dosavadní Face ID. Rozměrný vnitřní displej bude ideální především pro sledování videí a pokročilý multitasking. K oficiálnímu odhalení iPhonu Ultra má dojít již letos v září po boku modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. V Spojených státech se odhaduje počáteční cena tohoto zařízení v rozmezí od 1 999 do 2 499 dolarů.
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Sluchátka AirPods Ultra jako oči pro asistentku Siri
Už během letošního roku, nejspíše přímo po boku nového iPhonu Ultra, by měla dorazit také nová sluchátka AirPods Ultra. V podstatě půjde o vylepšenou variantu AirPods Pro, která bude vybavena drobnými infračervenými kamerami. Ty budou sloužit jako jakési oči pro hlasovou asistentku Siri. Kamery pomohou rozvinout funkci Visual Intelligence dostupnou na iPhonu 15 Pro a novějších modelech. V systému iOS 27 je tato funkce přístupná v aplikaci Fotoaparát skrze nový režim Siri, přičemž AirPods Ultra umožní její používání zcela bez použití rukou. Uživatelé se tak budou moci Siri zeptat například na nápady na večeři na základě ingrediencí, na které se právě dívají na kuchyňské lince. Malá LED dioda na sluchátkách pak bude indikovat, zda jsou kamery aktivní. Náznaky sluchátek s kamerami se přitom objevily již minulý měsíc v kódu druhé vývojářské bety iOS 27.
MacBook Ultra s dotykovým OLED displejem a čipy M5
Třetím do party se má stát MacBook Ultra, jehož uvedení na trh plánuje Apple podle Gurmana na začátek roku 2027. Tento notebook se bude pyšnit OLED displejem, který bude zároveň fungovat jako dotyková obrazovka. Mezi další očekávané vlastnosti patří výkonné čipy M5 Pro a M5 Max, prvek Dynamic Island známý z iPhonů a znatelně tenčí design v porovnání s nejnovějšími modely MacBook Pro. Spekuluje se také o možném nasazení vlastního modemu Apple C2, který by počítači zajistil vestavěné mobilní připojení 5G a LTE.
Zaujímalo by ma , či tie fotky v galérii sú z reálnej produkcie alebo len ilustračné.