Apple Watch 12 letos žádnou revoluci nepřinesou

Pokud jste letos u jablečných hodinek očekávali nějaké zásadní inovace, připravte se spíše na zklamání. Podle nejnovějších zpráv z agentury Bloomberg nabídne chystaná generace Apple Watch Series 12 oproti současnému modelu jen naprosté minimum změn, a to jak na poli hardwaru, tak softwaru.
Zákazníci se mohou s jistotou těšit snad jen na jeden zbrusu nový ciferník a tradiční mírné vylepšení celkového výkonu. Zbytek aktualizace chystaného systému watchOS 27, který se představí už brzy na vývojářské konferenci WWDC, se ponese čistě v duchu oprav softwarových chyb a rutinních bezpečnostních záplat. O výraznějších hardwarových úpravách se takřka vůbec nemluví.
Umělá inteligence jen zprostředkovaně
Menším zklamáním může být i způsob nasazení Apple Intelligence. Kvůli hardwarovému omezení, kdy hodinky v současnosti disponují pouze jedním až jedním a půl gigabajtem operační paměti, zkrátka nebudou složité AI funkce moci běžet přímo na zařízení. Apple Watch tak budou s největší pravděpodobností sloužit pouze jako pasivní displej pro pouhé zobrazení výsledků, které reálně a potichu zpracuje váš spárovaný iPhone.
Na redesign si ještě počkáme
Dosavadní úniky se poměrně jednoznačně shodují na tom, že pro letošní rok nemá Apple (alespoň u hodinek) v rukávu žádné designové překvapení. Odvážnější spekulace sice hovoří o kompletním přepracování vzhledu s využitím unikátní celoskleněné konstrukce, ovšem tohoto vytouženého modelu se však podle předních analytiků dočkáme nejdříve až v roce 2028. Myslím, že je vcelku pochopitelné, že chytré hodinky obecně dospěly do stádia, kdy už zkrátka není možné každý rok na pódium přinášet dechberoucí novinky. Vzhledem k tomu, jak vyspělý produkt dnešní Apple Watch jsou, se letošní minimum novinek dávalo očekávat.