Jak se zorientovat v nabídce řemínků pro Apple Watch a proč se každý hodí pro jinou příležitost

Apple Watch
A. Amaya Tomanová
Majitelé Apple Watch většinou velmi rychle zjistí, že samotné hodinky jsou jen část celého dojmu. Druhou tvoří řemínek. Právě ten totiž výrazně ovlivňuje pohodlí při nošení, vzhled hodinek i to, jak dobře budou fungovat při sportu, práci nebo běžném každodenním používání.

Nabídka řemínků je dnes mimořádně široká. Liší se materiálem, zapínáním, hmotností, odolností i tím, jak působí na ruce. Některé jsou vhodné na běhání a cvičení, jiné se hodí spíš do kanceláře nebo ke společenskému oblečení. Výběr proto není jen otázkou vzhledu.

Sportovní řemínky pro pohyb a každodenní zátěž

Nejrozšířenější jsou silikonové sportovní řemínky. Jsou lehké, dobře odolávají potu, snadno se čistí a při pohybu drží pevně na zápěstí. To je důležité hlavně při měření tepu nebo sportovních aktivit, kdy potřebují Apple Watch co nejstabilnější kontakt s rukou.

Silikonové provedení ocení hlavně běžci, lidé navštěvující posilovnu nebo uživatelé, kteří hodinky nosí během celého dne včetně sportu. Výhodou je také odolnost vůči vodě a jednoduchá údržba. Po tréninku většinou stačí řemínek opláchnout vodou.

Sportovní řemínky se dobře kombinují i s dalším vybavením pro aktivní životní styl, například s běžeckými botami, sportovními sluchátky nebo chytrými aplikacemi pro sledování výkonu.

Textilní a nylonové varianty bývají pohodlnější při dlouhém nošení

Velkou oblibu si získaly také textilní řemínky a nylonové smyčky. Oproti silikonu bývají lehčí a pro mnoho lidí pohodlnější při celodenním nošení.

Výhodou je velmi jemné nastavení utažení. Řemínek lze přizpůsobit téměř přesně podle ruky, což je příjemné hlavně během dne, kdy se objem zápěstí přirozeně mění. Textil navíc bývá prodyšnější, takže se pod ním ruka méně potí.

Nevýhodou je vyšší nasákavost. Po intenzivním sportu nebo dešti potřebují textilní materiály vyschnout a občasné vyčištění bývá nutností. Přesto jde pro mnoho uživatelů o nejpohodlnější variantu na běžné každodenní nošení.

Kovové řemínky mění charakter hodinek

Kovové tahy a kovové magnetické řemínky působí výrazně elegantněji než sportovní varianty. Apple Watch díky nim často připomínají klasické náramkové hodinky a lépe se hodí k formálnějšímu oblečení. Kovové provedení bývá oblíbené hlavně do práce, na schůzky nebo společenské události. Některé varianty využívají jemnou kovovou síťovinu, jiné klasické článkové zpracování.

Oproti sportovním modelům jsou však kovové řemínky těžší a méně vhodné pro intenzivní pohyb. Při sportu mohou na ruce působit méně pohodlně a ne každému vyhovují během delší fyzické aktivity.

Kožené řemínky zůstávají elegantní klasikou

Řada uživatelů dává přednost tradičnějšímu vzhledu hodinek. Proto jsou stále oblíbené kožené řemínky, které působí střídměji a méně technicky. Kožené varianty se dobře hodí k běžnému městskému oblečení, do kanceláře i na společenské akce. Apple Watch díky nim získávají civilnější vzhled a na první pohled nepůsobí tolik sportovně.

Kůže ale není ideální pro sport nebo vysokou zátěž. Pot, voda a časté namáhání její životnost zkracují. Výrobci proto většinou doporučují používat kožené řemínky spíš pro běžné nošení než pro běhání nebo fitness.

Outdoorové řemínky počítají s náročnějšími podmínkami

S rostoucí popularitou turistiky a outdoorových aktivit se rozšířily také robustnější řemínky určené do náročnějšího prostředí. Tyto varianty bývají pevnější, odolnější a zaměřují se hlavně na stabilní uchycení hodinek během pohybu. Často kombinují textilní materiály se zesílenými prvky nebo pevnějšími sponami.

Při delší turistice, běhu v terénu nebo cyklistice je pohodlí a jistota uchycení důležitější než elegantní vzhled. Proto mnoho aktivních uživatelů střídá během týdne více typů řemínků podle situace.

Důležitá je také velikost a kompatibilita

Při výběru je potřeba sledovat nejen materiál, ale i správnou velikost. Apple během let měnil rozměry pouzder Apple Watch, zpětnou kompatibilitu řemínků ale z velké části zachoval. Řada starších modelů proto funguje i s novějšími generacemi hodinek.

Velký vliv má i správné utažení. Příliš volný řemínek zhoršuje měření tepu a může způsobit nepřesnosti při sledování aktivity. Příliš utažený zase bývá nepříjemný při delším nošení nebo během spánku.

Jeden řemínek většinou nestačí

Mnoho uživatelů začíná s představou, že jim bude stačit jediný řemínek pro všechny situace. Časem ale často zjistí, že různé materiály mají odlišné vlastnosti a hodí se pro jiné použití.

Sportovní řemínek je praktický při běhu a cvičení, kovový se více hodí k formálnímu oblečení a textilní bývá velmi pohodlný při každodenním nošení. Díky jednoduchému systému výměny lze navíc vzhled Apple Watch změnit během několika sekund. Právě možnost přizpůsobit hodinky konkrétní situaci patří mezi důvody, proč jsou řemínky pro Apple Watch tak populární součástí celého ekosystému chytrých hodinek.

Pestrou paletu řemínků pro Apple Watch najdete zde.

