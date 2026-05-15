Apple potichu koupil nástroj pro úpravu barev. Může zamířit do Final Cutu

Apple na začátku roku udělal další ze svých typických tichých nákupů, které na první pohled zapadnou, ale zpětně dávají velký smysl. Tentokrát si pod sebe stáhl projekt Color.io, za kterým stojí vývojář Jonathan Ochmann. A pokud vám ten název něco říká, nejste sami. Color.io si totiž během let vybudoval slušné jméno mezi fotografy a filmaři.
Color.io byl webový nástroj zaměřený na takzvaný color grading, tedy pokročilé úpravy barev. Jeho hlavní síla byla v kombinaci jednoduchosti a zároveň velmi pokročilých možností. Uživatelé mohli pracovat s vlastními barevnými modely, přidávat filmový vzhled nebo detailně ladit atmosféru snímků. A právě tahle kombinace z něj udělala oblíbený nástroj mezi kreativci. Koncem loňského roku ale Ochmann oznámil, že služba končí. Tehdy naznačil, že míří do firmy, kde bude moci pracovat ve větším měřítku. Dnes už víme, že tou firmou byl Apple.
Apple podobné akvizice dělá dlouhodobě. Nekupuje jen technologie, ale hlavně lidi a jejich know-how. V tomhle případě se nabízí poměrně jasné využití. Technologie z Color.io by mohla zamířit třeba do Final Cut Pro nebo Pixelmator Pro, kde by posunula práci s barvami zase o kus dál. A upřímně, právě oblast videa a fotek je něco, kde Apple poslední roky dost tlačí.
Zajímavé je, že Apple ve stejném období koupil i startup PromptAI, který se zaměřuje na počítačové vidění. Ten vyvíjel aplikaci Seemour, která dokázala analyzovat obraz z kamer a rozpoznávat objekty, lidi nebo zvířata, což zase krásně zapadá do širšího trendu kolem AI a zpracování obrazu. Jestli se technologie z Color.io opravdu objeví v jeho aplikacích, může to být přesně ten typ vylepšení, který ocení nejen profesionálové, ale i běžní uživatelé.