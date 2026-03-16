Final Cut Pro posílí. Apple kupuje polské MotionVFX a jeho špičkové efekty

Tvůrci videa a profesionální editoři pracující se softwary Applu mají dnes důvod k oslavám. Apple totiž koupil polskou společnost MotionVFX, známého vývojáře pluginů, vizuálních efektů a nástrojů pro pohyblivou grafiku určenou pro Final Cut Pro. Dá se proto předpokládat, že se efekty této firmy dostanou do předplatného Apple Creator Studio coby doplněk k Final Cutu Pro.
MotionVFX už od svého vzniku v roce 2009 vytváří špičkové doplňky, přechody, šablony a efekty pro Final Cut Pro, DaVinci Resolve a Apple Motion, a jeho produkty jsou dlouhodobě oblíbené u YouTuberů, filmařů i televizních studií. Zakladatel Szymon Masiak na webu firmy uvedl, že spojení s Applem otevírá „něco skutečně úžasného“ a že se těší na možnost posunout podporu tvůrců a editorů na další úroveň. MotionVFX si během více než patnácti let vybudovalo pověst díky kombinaci kvality, jednoduchosti použití a promyšleného designu coby hodnot, které podle něj sdílí i Apple.
Mezi nejznámější nástroje MotionVFX patří například mFilmLook, který přináší filmové barevné gradace a emulaci filmového vzhledu, a mO2, plugin umožňující práci s 3D modely přímo ve Final Cut Pro nebo Apple Motion. MotionVFX nabízí i rozšíření Design Studio, které umožňuje procházet a instalovat efekty a šablony přímo z prostředí Final Cut Pro.
Nákup může Applu pomoci posílit vlastní nástroje pro grafiku ve Final Cut Pro a snížit závislost na externích pluginech. Zároveň jde o další krok v rámci Apple Creator Studio, předplatného zaměřeného na profesionální video tvorbu. Současně s přechodem pod Apple nyní MotionVFX zaměstnává 70 lidí, kteří se stali součástí týmu Applu. Momentálně zůstávají všechny stávající produkty MotionVFX dostupné prostřednictvím webu a jejich marketplace. Celkově jde tedy bezesporu o strategický tah, který může postupně změnit podobu profesionálního editačního ekosystému Applu a nabídnout tvůrcům videa ještě těsnější integraci a lepší nástroje přímo v rámci Final Cut Pro.