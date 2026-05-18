Problém (nejen) pro Apple? Lidé o skládací telefony a umělou inteligenci nestojí

Nový průzkum ukázal, že většinu majitelů chytrých telefonů ve Spojených státech nemotivují k nákupu nového zařízení ani ohebné displeje, ani umělá inteligence. Pro Apple, který se letos na podzim chystá představit dlouho spekulovaný „iPhone Ultra“ a rozšířenou sadu nástrojů Apple Intelligence, to může představovat značnou výzvu.
Cenu a výdrž baterie nic nenahradí
Průzkum provedený agenturou YouGov pro magazín CNET ukázal naprosto jasné priority. Hlavním tahákem při výběru nového telefonu zůstává cena, kterou uvedlo celkem 55 procent respondentů. Hned v závěsu skončila delší výdrž baterie (52 procent) a větší úložný prostor (38 procent).
Pak následují lepší fotoaparáty a velikost samotného displeje. Zákazníky naopak příliš nezajímá ani to, zda je telefon tenčí nebo dostupný v nových barvách, což vůbec nenahrává strategii pro chystaný ultratenký model iPhone Air.
Ohebné displeje a AI jsou na chvostu zájmu
Funkce AI motivují k přechodu na nový model pouhých 12 procent uživatelů. Zájem o skládací design je na tom s 13 procenty jen o něco málo lépe. Očekává se přitom, že první skládací iPhone dorazí letos na podzim s cenovkou překračující hranici dvou tisíc dolarů. Zájem o takový prémiový produkt by mohl po reálném zjištění pořizovací ceny ještě výrazně klesnout.
Za mě je zkrátka vidět, že lidé pořád chtějí to nejdůležitější. Spolehlivý telefon, který vydrží celý den nabitý, vejde se do něj spousta fotek a nestojí nesmyslné peníze. Výrobci by se tak měli místo drahých experimentů raději soustředit na naprosté základy. Těšíte se na iPhone Ultra?