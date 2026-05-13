iOS 27 úplně změní Siri. Apple z ní udělá chatbot s vlastní aplikací

J. Jiří Filip
Apple chystá v iOS 27 jednu z největších změn posledních let. Podle informací agentury Bloomberg se totiž chystá zcela proměnit Siri v plnohodnotný chatbot, který se má přiblížit službám jako ChatGPT nebo Gemini. A spolu s tím přichází i zásadní změna v samotném rozhraní.

Siri bude nově mnohem víc propojena s iOS 27 a její hlavní „domov“ se přesune do Dynamic Islandu. Tam se má údajně zobrazovat v nové pilulkové animaci s odpovědmi ve formě přehledných karet. Jakmile se ale začnete se Siri víc bavit, rozhraní se přepne do chatového režimu, který připomíná iMessage konverzaci.

To však není zdaleka vše. Poprvé v historii má totiž vzniknout i samostatná aplikace Siri, která nabídne historii konverzací, vyhledávání, možnost začít nový chat a dokonce i práci s obrázky nebo dokumenty. Siri tak přestává zřejmě přestane jen hlasový asistent a stane se plnohodnotným nástrojem pro práci s informacemi.

Zajímavě vypadá i nový systém „Search or Ask“. Ten bude dostupný napříč systémem a umožní buď klasické vyhledávání, nebo rovnou otázky podobné chatbotu. Siri bude čerpat data z webu i aplikací a odpovědi má stavět do přehledných bloků s textem, obrázky a shrnutími. Důležité je pak i to, že si uživatelé budou moci zvolit i jiné AI služby jako výchozí, tedy například ChatGPT nebo Gemini, které se budou moci napojit na systémové funkce Apple Intelligence. To by ve výsledku mohlo znamenat podporu de facto jakýchkoliv jazyků v rámci AI v případě, že se Siri naší mateřštinu nenaučí. 

Úprav se dočká i Image Playground, která má být jednodušší, přehlednější a zároveň schopná vytvářet realističtější obrázky. Apple navíc testuje nové modely, takže schopnosti generování se mají posunout ještě dál. Oficiální představení proběhne na WWDC 2026 a pokud se tyhle změny potvrdí, Siri se poprvé po letech skutečně přepíše od základů. A pokud bude k dispozici i podpora dalších jazyků včetně češtiny, je rozhodně na co se těšit! 

