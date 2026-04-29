iOS 27 může proměnit AirPods víc, než čekáte! Apple z nich udělá AI parťáka

iOS 27 se blíží a ačkoliv se podle prvotních úniků informací jevil spíš jako nudný update, který se zaměří primárně na změny „pod kapotou“, čím víc se o něm dozvídáme, tím víc to vypadá, že nakonec o nudný update tak úplně nepůjde. Apple má totiž konečně výrazně překopat Siri a pokud se to povede, nepocítíte to jen na iPhonu. Dost zásadně by z toho mohly těžit i AirPods.
AirPods jako váš neustálý AI parťák
Pokud AirPods používáte denně, asi víte, jak rychle si na ně člověk zvykne. Jsou nenápadné, vždy po ruce a v podstatě neustále připravené. Doteď však měly jeden zásadní limit. Jsou totiž spíš „doplněk“ než plnohodnotné rozhraní. To by se ale mohlo s příchodem iOS 27 změnit.
Nová Siri má podle všeho fungovat úplně jinak než dnes. Mluví se o konverzačním režimu ve stylu ChatGPT, lepším pochopení kontextu i schopnosti zvládat složitější úkoly na jedno zadání. Jinými slovy, místo jednoduchých příkazů typu „nastav budík“ by mělo jít o plynulou komunikaci, která bude dávat smysl. A právě tady začínají AirPods dávat úplně nový rozměr.
Najednou totiž dává smysl mít asistenta neustále „v uchu“. Najednou možná nebude třeba vytahovat telefon, otevírat aplikace ani nic řešit, ale bohatě postačí říct „Siri“ a řešit věci za pochodu.
Fotogalerie
Když hardware a software konečně hrají spolu
Apple má navíc v tomto směru velkou výhodu v tom, že kontroluje hardware i software zároveň. Díky tomu může Siri fungovat mnohem přirozeněji než různé AI nástroje, které musíte otevírat jako samostatné aplikace. Už dnes je ostatně vidět náznak toho, kam tohle všechno míří. Integrace s ChatGPT sice existuje, ale není úplně pohodlná. Stále totiž musíte Siri říct, aby se zeptala ChatGPT, což celý proces zbytečně komplikuje. Navíc samotná konverzace zatím nepůsobí úplně přirozeně.
iOS 27 byale tohle měl změnit. Siri má totiž konečně být plně konverzační, schopná reagovat v kontextu a zvládat vícekrokové úkoly bez toho, abyste jí museli všechno vysvětlovat krok za krokem. A pokud se to Applu podaří, AirPods se z obyčejných sluchátek stanou něco jako hlasové centrum pro ovládání celého zařízení.
Jakmile tedy bude Siri spolehlivá a skutečně „chytrá“, začne dávat používání přes AirPods úplně jiný smysl. Najednou totiž nebudou jen o přehrávání hudby nebo vyřízení hovoru, ale o tom, že máte asistenta neustále k dispozici, aniž byste museli sahat na telefon. Právě z toho důvodu může být iOS 27 pro AirPods mnohem důležitější, než se na první pohled zdá. Ne kvůli novému hardwaru, ale kvůli tomu, co se odehraje na pozadí.
Pokud tedy Apple zvládne přepracovat Siri tak, jak se očekává, AirPods se z pohodlného doplňku mohou posunout blíž k plnohodnotnému AI zařízení a přesně v ten moment začnou dávat smysl scénáře, které jsme ještě donedávna brali spíš jako sci-fi.