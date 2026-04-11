Tenhle zvonek od Škoda Auto uslyšíte i s AirPods s ANC!

Automobilky dnes neřeší jen to, co se děje uvnitř auta. Stále častěji se dívají i na svět kolem něj a hlavně na chování lidí, kteří se v něm pohybují. A právě tady přichází Škoda s nápadem, který na první pohled s auty vůbec nesouvisí, ale ve skutečnosti řeší jeden z největších problémů dnešní doby. Tím problémem jsou bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku. Ať už používáte AirPods Pro nebo jiná sluchátka, princip je stejný. Okolní svět prostě přestanete vnímat. V tramvaji, na ulici nebo na kole to sice znamená větší klid, ale zároveň i výrazně nižší bezpečnost.
Lidé se sluchátky dnes často neslyší auta, kola ani varovné signály. A právě to se rozhodla Škoda Auto řešit překvapivě jednoduchým způsobem. Vyvinula totiž speciální cyklistický zvonek DuoBell, který dokáže „projít“ přes technologii aktivního potlačení hluku. Jinými slovy řečeno, uslyší ho i člověk, který má zapnuté ANC a běžné zvuky kolem sebe ignoruje. Celé řešení přitom není o žádné složité elektronice, aplikacích nebo propojení se sluchátky. Naopak. Je čistě mechanické a stojí na pochopení toho, jak vlastně ANC funguje.
Inženýři přišli na to, že existuje konkrétní frekvenční pásmo, které většina sluchátek nedokáže spolehlivě odfiltrovat. DuoBell proto nevydává klasický „cinkavý“ zvuk, ale speciálně upravený signál, který se do tohoto pásma trefuje. Výsledkem je, že ho algoritmy potlačení hluku jednoduše nestihnou odstranit. Aby toho nebylo málo, zvonek kombinuje více tónů a nepravidelné impulzy. Tím se ještě víc zvyšuje šance, že ho mozek uživatele zachytí, i když má nasazená sluchátka a poslouchá hudbu nebo podcast. Zajímavé na tom je, že Škoda tím vlastně neřeší auta jako taková. Řeší chování lidí, kteří dnes spoléhají na technologie možná až příliš. A ukazuje, že někdy není potřeba složitý software nebo umělá inteligence, ale jen dobrý nápad a pochopení problému.
V době, kdy se řeší autonomní řízení, senzory a stále chytřejší asistenti, je tohle až překvapivě „low-tech“ přístup. Jenže právě ten může mít v reálném světě obrovský dopad. Pokud totiž člověk neslyší, co se děje kolem něj, nepomůže mu ani to nejmodernější auto. A přesně na tohle DuoBell cílí. Škoda tak nepřímo ukazuje, že budoucnost bezpečnosti nebude jen o technologiích uvnitř aut, ale i o chytrých detailech mimo ně. A možná právě tyhle nenápadné inovace budou nakonec tím nejdůležitějším.