Fantastické tipy a triky pro AirPods, které zaručeně využijete

Sdílení zvuku
Kdysi bylo běžné, že si dva lidé rozdělili drátová sluchátka a každý měl jedno. U AirPods je to dnes mnohem elegantnější. Pokud má druhý člověk také AirPody nebo kompatibilní Beats, můžete poslouchat stejnou hudbu, podcast nebo film současně, každá ve svých sluchátkách. Stačí otevřít Ovládací centrum na iPhonu, rozkliknout panel přehrávání a vybrat možnost Sdílet zvuk. Poté přiblížíte druhá sluchátka k telefonu a během chvíle jsou připojena. Praktické je, že si každý může upravit vlastní hlasitost.
Fotogalerie
Siri vám přečte zprávy přímo do uší
Tohle je funkce, kterou si člověk oblíbí hlavně při pohybu venku nebo za volantem. Místo neustálého vytahování telefonu vám Siri oznámí příchozí zprávy nebo vybrané notifikace rovnou do sluchátek. Když běžím nebo jdu rychle městem, je to pohodlnější než každé dvě minuty kontrolovat displej.
Zapnete ji v Nastavení > Oznámení > Informovat o oznámeních a aktivujete možnost pro sluchátka. Doporučila bych si pak projít seznam aplikací a nechat jen ty opravdu důležité. Jinak vám může Siri během dne komentovat kdeco a místo pohodlí přijde spíš únava.
Fotogalerie #2
Vyberte si, které sluchátko bude používat mikrofon
Spousta lidí netuší, že AirPody automaticky přepínají mikrofon mezi levým a pravým sluchátkem podle toho, co systém vyhodnotí jako nejlepší variantu. Ve většině případů to funguje dobře, ale někdy je praktičtější nastavit mikrofon napevno.
Například když mám jedno sluchátko častěji v uchu a druhé průběžně odkládám, ruční volba dává větší smysl. Najdete ji v Nastavení > Bluetooth > AirPods > Mikrofon. Zde lze zvolit automatiku, levé nebo pravé sluchátko. Je to drobnost, ale při delších hovorech může zlepšit stabilitu i kvalitu zvuku.
Fotogalerie #3
Živý poslech aneb když potřebujete slyšet lépe okolí
Jedna z nejzajímavějších funkcí se jmenuje Živý poslech. iPhone při ní funguje jako externí mikrofon a zvuk posílá do AirPodů. Zní to zvláštně, ale v praxi je to velmi užitečné. Třeba v hlučné kavárně jsem si několikrát položila telefon blíž doprostřed stolu a rozhovor byl ve sluchátkách najednou mnohem srozumitelnější.
Aktivace je jednoduchá. V Ovládacím centru přidejte ovládací prvek Sluch a poté zapněte Živý poslech. Nejde o žádné „špionážní“ využití, spíš o chytré řešení pro situace, kdy okolní hluk přehlušuje běžnou konverzaci nebo potřebujete lépe slyšet konkrétní zdroj zvuku.