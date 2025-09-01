Dostane první ohebný iPhone Touch ID pod displej, nebo do tlačítka? Spolehlivý analytik má jasno!

Není žádným tajemstvím, že Apple v posledních měsících a letech intenzivně pracuje na svém prvním ohebném telefonu, který by si měl svou premiéru odbýt snad už v průběhu příštího roku. V posledních týdnech se pak právě o první „jablečné skládačce“ začalo v kuloárech opět poměrně intenzivně šeptat, přičemž velké spekulace se vedou třeba i kolem biometrického zabezpečení. Pomyslný olej do ohně navíc nyní přilil spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo.
Zatímco některé zdroje v posledních týdnech tvrdily, že Apple zvažuje integraci ultrazvukového snímače přímo pod displej, Ming-Chi Kuo to považuje za málo pravděpodobné. Podle něj se totiž kalifornský gigant vydá podstatně konzervativnější cestou a to sice vsazením Touch ID do bočního tlačítka. Bude se tedy jednat de facto o totéž řešení, které je využito u iPadů bez Face ID.
Kuo svá slova opírá o taktéž svou vlastní předpověď z března letošního roku, ve které nastínil základní parametry skládacího iPhonu. Tehdy tvrdil, že půjde o zařízení s knižní konstrukcí, tedy podobné Galaxy Z Fold od Samsungu, s hlavním 7,8“ displejem a menší 5,5“ obrazovkou na vnější straně. Apple by navíc měl z konstrukčních důvodů vynechat Face ID, aby ušetřil prostor uvnitř těla telefonu s tím, že o bezpečnost se bude starat právě Touch ID.
Fotogalerie
Pokud jde o fotoaparáty, analytik počítá s duálním zadním modulem a přední kamerou, která bude přístupná jak v otevřeném, tak v zavřeném stavu. Cena by se měla pohybovat v rozmezí 2 000 až 2 500 dolarů, tedy kolem 50 až 60 tisíc korun bez daně, což jasně ukazuje, že půjde o produkt cílený na úzkou skupinu uživatelů, kteří si mohou dovolit zaplatit za nejnovější technologické experimenty Applu.
Termín představení se ale zatím různí. Zatímco Kuo i Jeff Pu hovoří o zahájení masové produkce ve druhé polovině roku 2026 a tedy by k odhalení došlo až v roce 2027, Mark Gurman z Bloombergu se nedávno nechal slyšet, že Apple by mohl novinku představit už příští rok na podzim. To by znamenalo, že vývoj je ve výrazně pokročilejší fázi, než si mnozí analytici myslí. Ať tak či tak, skládací iPhone budí už nyní obrovská očekávání a Apple s ním bude chtít nastavit vlastní pravidla hry. Zda to bude s Touch ID v bočním tlačítku, nebo přece jen pod displejem, se dozvíme nejspíš až těsně před oficiálním představením.