První ohebný iPhone bude stát za to! Nabídne Touch ID, čtyři foťáky i nulový ohyb v displeji

Skládací iPhone se dle mnoha zdrojů očekává již příští rok. Dle Marka Gurmana z Bloombergu tato novinka přinese hned několik překvapivých změn oproti současným iPhonům. Skládací iPhone bude vybaven čtyřmi kamerami. Jednou přední, jednou vnitřní a dvěma zadními. Apple se navíc rozhodl nahradit Face ID čtečkou otisku prstu v bočním tlačítku. Tedy podobně jako u iPadů Air, mini či základního iPadu. To by mělo zjednodušit autentizaci při různých režimech používání zařízení. Podle analytika Minga-Chi Kua nabídne novinka 5,5″ vnější displej a 7,8″ vnitřní obrazovku, která se po rozevření rozvine podobně jako u knihy. Klíčovým lákadlem má být technologie bez viditelného záhybu. Apple toho dosáhne pomocí laserem vrtané kovové destičky, která rozkládá napětí při ohybu.
Ve srovnání se Samsungem Galaxy Z Fold7 (8″ vnitřní a 6,5″ vnější displej) bude mít iPhone o něco menší úhlopříčky, ale nabídne elegantnější konstrukci. Skládací iPhone bude pohánět druhá generace modemu Apple C2 s podporou mobilních sítí, ovšem bez slotu na fyzickou SIM kartu. Spoléhat se tak bude výhradně na eSIM. Co se barev týče, Apple testuje černou a bílou. Navíc společnost přechází z on-cell na in-cell technologii displeje, což má dále snížit viditelnost případného ohybu. Gurman i Kuo se shodují, že skládací iPhone dorazí na trh už v roce 2026. Pokud se informace potvrdí, půjde o jedno z největších hardwarových lákadel za poslední roky. Plánujete tento model?