První skládací iPhone bude nakonec zřejmě podstatně levnější!

Dlouho očekávaný skládací iPhone je o krok blíž realitě. Investiční společnost UBS zveřejnila novou zprávu pro své klienty, ve které odhaluje zásadní informace o chystané novince. Podle analýzy má Apple v plánu uvést na trh příští rok „book-style“ skládací telefon podobný řadě Galaxy Z Fold od Samsungu. UBS odhaduje, že náklady na materiál pro výrobu skládacího iPhonu budou činit přibližně 759 dolarů, což je o 4 % méně než u připravovaného Samsung Galaxy Z Fold SE (790 dolarů). Apple údajně dokáže ušetřit především na paměťových čipech, procesorech a fotoaparátech, a přitom si udržet vysokou kvalitu komponent.

Původní spekulace naznačovaly cenové rozpětí mezi 2 000 až 2 400 dolary, čímž by šlo o nejdražší iPhone všech dob. UBS však věří, že díky pečlivému řízení nákladů by Apple mohl nasadit cenu mezi 1 800 až 2 000 dolarů. I přesto si má firma zachovat ziskové marže mezi 53 až 58 %, čímž se dostane na úroveň skládacích telefonů od Samsungu. Potvrzuje se, že hlavním dodavatelem 7palcových OLED displejů bude Samsung Display. Jakmile Apple rozšíří výrobu, má se připojit i LG Display. UBS odhaduje, že Apple plánuje limitovanou výrobu mezi 10 a 15 miliony kusů, což je u zcela nové produktové kategorie obvyklý krok. Podle UBS může Applu opožděný vstup do světa skládacích zařízení paradoxně pomoci. Technologie se v průběhu let vylepšila a zlevnila, dodavatelský řetězec je stabilní a zákazníci už jsou s konceptem skládacích telefonů obeznámeni. Apple tak má šanci přijít s vyzrálejším a efektivnějším řešením než konkurence.