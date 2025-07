Skládací iPhone se blíží. Apple už zahájil výrobu displejů

To, co ještě donedávna působilo spíš jako dlouho se opakující fáma, začíná nabírat velmi konkrétní obrysy. Podle důvěryhodného jihokorejského zdroje ETNews totiž Apple zahájil výrobu displejů pro svůj první skládací iPhone, jehož představení se očekává v příštím roce. Na výrobě spolupracuje Samsung Display, který kvůli projektu spustil novou výrobní linku exkluzivně pro Apple.

Konkrétně jde o skládací 7″OLED panely, které budou vycházet z technologie známé ze zařízení jako Galaxy Z Fold, ale v podání Applu mají být ještě dál. Displej má být zcela bez viditelného přehybu, samotné tělo iPhonu pak neuvěřitelně tenké – jen 4,5 mm při otevření. Ohebný iPhone má podle dostupných informací nabídnout poměr stran 4:3, což ho vizuálně přiblíží spíš iPadu mini než běžným telefonům. A právě to by mohlo být klíčovým rozdílem oproti konkurenci.

Fotogalerie foldable smartphone dual view foldable smartphone colorful screen foldable smartphone full display foldable smartphone back view foldable smartphone flat view foldable smartphone open display foldable smartphone blue design foldable smartphone front view foldable smartphone upright foldable smartphone camera lens foldable smartphone camera angle foldable smartphone camera detail foldable smartphone reflection foldable smartphone profile foldable smartphone camera closeup foldable smartphone display foldable smartphone side view foldable smartphone design foldable smartphone black background foldable smartphone design foldable smartphone upright foldable smartphone open foldable smartphone side view foldable smartphone design concept foldable iphone design foldable smartphone half open Vstoupit do galerie

Skládací model by se měl stát plnohodnotnou součástí řady iPhone 18, a tedy být aktualizován každoročně stejně jako klasické modely. Apple údajně plánuje v první fázi vyrobit 6 až 8 milionů kusů, přičemž Samsung bude mít kapacitu na výrobu až 15 milionů displejů ročně – zjevně i s výhledem do budoucna. Přestože Apple běžně sází na více dodavatelů, v tomto případě se prý spolehne výhradně na Samsung, a to minimálně během prvních let. Technologický náskok korejské firmy v oblasti skládacích OLED panelů je totiž stále nepřekonaný.

Co se týče výbavy, mluví se o čipu A20, duálním fotoaparátu s širokým a ultraširokým objektivem a také o tom, že Apple v tomto modelu opustí Face ID ve prospěch Touch ID – což by vzhledem ke konstrukci rozhodně dávalo smysl. A jak už asi tušíte, cena nebude lidová. Podle aktuálních spekulací se první skládací iPhone může prodávat za více než 2 000 dolarů.

Je tedy velmi pravděpodobné, že Apple chystá prémiové zařízení pro úzký okruh nadšenců, podobně jako to kdysi udělal s iPhonem X. Ale pokud má někdo šanci posunout skládací telefony z technologické kuriozity do běžného světa, pak je to právě Apple – i kdyby to mělo chvíli trvat.