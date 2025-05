iPhone Fold: vše co zatím víme o skládacím iPhone

iPhone Fold, tak by mohl znít název prvního ohebného telefonu od Apple. Měl by to být vůbec první koncepčně nový telefon od roku 2007, kdy Apple světu představil první iPhone. Informací, které se dostávají na povrch je čím dál tím víc a zdá se, že Apple sice nevstoupí mezi výrobce ohebných telefonů zdaleka jako první, ovšem i tak mezi nimi způsobí revoluci. Za vším má být nový displej, na kterém Apple pracuje společně se svým hlavním dodavatelem displejů společností Samsung. Spolupráce vypadá tak, že Apple vymyslel displej, který se nyní Samsung snaží vyrobit tak, aby to bylo cenově i kapacitně přijatelné. Ona revoluční vlastnost má spočívat v tom, že displej nebude mít viditelný ohyb, a to právě díky nové a nutno podotknout, že jedinečné technologii.

Kromě toho by měl nabídnout iPhone Fold také velmi tenké tělo, které má mít v rozloženém stavu tloušťku pouhých 4,5 mm a ve složeném pak 9 mm. To je sice velmi solidní tloušťka, ovšem nijak nevybočuje z řady dnes běžně dostupných telefonů. Aktuálně nejtenčí skládací telefon je Samsung Galaxy Z Fold 7, který má v otevřeném stavu tloušťku pouhých 3,9 mm a ve složeném 8,9 mm. Tedy Apple nebude pravděpodobně v tomto směru nejlepší, ale bude se držet velmi blízko. Telefon by měl nabídnout pouze dva zadní fotoaparáty, a to právě díky tenké konstrukci, kdy by měl Apple problém dát do telefonu teleobjektiv a v první generaci tak zřejmě přinese pouze hlavní tedy širokoúhlý fotoaparát a druhý ultraširokoúhlý fotoaparát.

Přední fotoaparát by měl naopak být opravdu zajímavý a Apple by jej měl být schopen umístit pod displej, díky čemuž by nebyl na pohled viditelný a displej nebude muset obsahovat žádný průstřel ani výřez. Použití této technologie pak jde ruku v ruce také s tím, že Apple u prvního modelu iPhone Fold zřejmě vynechá Face ID. I když se jedná o oblíbený prvek, kterým nahradil Touch ID, tak je problém jej konstrukčně zakomponovat do displeje, který nemá mít žádné viditelné znaky senzorů, fotoaparátu nebo čehokoli dalšího. Právě displej bude to, okolo čeho se bude celý iPhone Fold točit. Ten by měl kromě absence viditelného ohybu nabídnout také špičkový jas a kontrast. Barvy by měly být extrémně živé, a právě displejem by měl telefon vyrážet dech zákazníkům. Co dalšího víme o iPhone Fold?

Konstrukce

Kniha (podobně jako Galaxy Z Fold)

Vnější displej: 5,5″ OLED s rozlišením 2088 × 1422 px (460 ppi)

Vnitřní displej: 7,8″ OLED s rozlišením 2713 × 1920 px (428 ppi), poměr stran 4:3

Tloušťka: 4,5 mm v rozloženém stavu, 9–9,5 mm ve složeném stavu

Materiály: Titanový rám, odolný pant z tekutého kovu

Displej: Bez viditelného ohybu díky nové technologii od Samsungu

Biometrická ochrana

Touch ID: Integrace do bočního tlačítka napájení

Face ID: Pravděpodobně nebude u první verze k dispozici kvůli úspoře místa

Fotoaparáty

Zadní fotoaparáty: Dva objektivy – hlavní a ultraširokoúhlý

Přední fotoaparát: Možná poddisplejová technologie

Baterie a výkon

Kapacita baterie: Minimálně 5500 mAh s vysokou energetickou hustotou

Procesor: Pravděpodobně A19 nebo novější

Další výbava: Wi-Fi 7, vlastní 5G modem od Applu

Cena iPhone Fold

Předpokládaná cena iPhone Fold : 2500$

iPhone Fold datum přestavení

K uvedení telefonu na trh by mělo dojít ve druhé polovině roku 2026 nebo začátkem roku 2027

Je potřeba brát v potaz, že veškeré výše uvedené informace jsou založeny na základě jednotlivých úniků, které se v posledních měsících a letech objevují. Jedná se o výčet těch nejdůvěryhodnějších a nejvíce realistických informací. Samozřejmě je možné, že se řada věcí ještě změní. Od uvedení telefonu na trh nás navíc dělí ještě téměř 2 roky, během kterých může Apple výrazně přepracovat své plány. Ovšem podle aktuálních informací by měl vypadat iPhone Fold tak, jak je popsáno výše.