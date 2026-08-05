Apple Watch čeká největší změna za dlouhé roky. Dost možná vás spíš naštve než potěší

Jednou z největších předností Apple Watch byla od samotného začátku kompatibilita řemínků napříč generacemi. Řemínek, který jste si koupili třeba před pěti nebo šesti lety, tak díky tomu můžete bez problémů používat i s nejnovějšími modely, takže pokud máte stejně jako já ve své řemínkové výbavě pár „srdcovek“, můžete je využívat dle libosti de facto neomezeně do jejich zničení. Podle nejnovějších informací se ale tato éra možná blíží ke konci.
Spolehlivý čínský leaker na sociální síti Weibo totiž přišel před pár hodinami s tím, že Apple Watch Series 13, které mají dorazit příští rok, dostanou zcela přepracovanou konstrukci, u které bude největší změnou nový systém uchycení řemínků, kvůli kterému už současné pásky nebudou s novou generací kompatibilní.
Důvod změny zatím není známý. Spekuluje se ale, že Apple chce uvolnit více prostoru uvnitř hodinek pro větší baterii nebo nové komponenty. Další možností je, že nový systém umožní tenčí konstrukci nebo jednodušší výměnu řemínků. Zatím však jde pouze o dohady. Faktem nicméně je, že o vývoji nového systému uchycení řemínků slýcháme v souvislosti s Apple Watch dlouhé roky a nejspíš by tedy úplně nepřekvapilo, kdyby Apple k něčemu takovému skutečně v dohledné době přistoupil.
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Konec jedné éry?
Pokud se informace potvrdí, půjde o vůbec největší změnu od uvedení prvních Apple Watch v roce 2015. Apple totiž po celou dobu zachovával stejný mechanismus uchycení, díky čemuž mohli uživatelé své oblíbené řemínky používat i po přechodu na novější model. Právě tato zpětná kompatibilita byla jedním z důvodů, proč si lidé často pořizovali dražší kožené nebo kovové řemínky s tím, že jim vydrží řadu let.
Pokud vám tedy Apple Watch dosluhují a zároveň si chcete zachovat plnou kompatibilitu s řemínky, dost možná nemá smysl čekat až na příští rok a sáhnout po nových už letos, ať už jsou ty vaše nynější v jakémkoliv stavu. Chystané Apple Watch Series 12 totiž mají podle dosavadních informací navázat na současnou konstrukci a nabídnout hlavně vylepšení hardwaru. Případný příchod nového systému uchycení u Apple Watch Series 13 by však pro vás mohl znamenat konec více než desetileté tradice. A pro mnoho uživatelů by šlo možná o větší změnu než nový design samotných hodinek. I já proto upřímně doufám, že se tento únik na pravdě nezakládá.