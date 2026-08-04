LEGO a Sony chystají senzaci. Vedle stavebnicového PlayStationu dorazí i legendární Astro Bot a bude zdarma

Zdá se, že LEGO a PlayStation chystají na podzim naprostou stavebnicovou senzaci. Na internetu se totiž objevily informace o bonusovém setu, který by měl potěšit nejen fanoušky stavebnic, ale také jedné z nejúspěšnějších her poslední doby. Ten by měl být rozdáván k LEGO verzi prvního PlayStationu, o které se v posledních měsících poměrně intenzivně hovořilo.
Konkrétně LEGO podle aktuálního úniku připravuje stavebnici 40899 Astro Bot, která má být dostupná jako dárek k nákupup řipravovaného velkého PlayStation setu s číslem 72306. Pokud se pak uniklé informace potvrdí, akce by měla odstartovat 1. října.
Hlavní hvězdou bonusového modelu má být samozřejmě sympatický robot Astro Bot, který se v posledních letech stal jedním z nejvýraznějších maskotů PlayStation. Po úspěchu stejnojmenné hry, která si získala miliony hráčů i řadu prestižních ocenění, by šlo o poměrně logický krok. LEGO navíc v poslední době stále častěji přidává ke svým velkým sběratelským stavebnicím exkluzivní bonusové sety, které lze získat jen během omezené akce.
Samotný únik zatím neprozrazuje, jak bude model vypadat ani kolik bude obsahovat dílků. Jasné není ani to, jaká minimální hodnota nákupu bude pro získání bonusu potřeba. V tuto chvíli víme pouze to, že by měl být Astro Bot svázán právě se setem 72306 PlayStation, o kterém se v posledních týdnech rovněž začíná stále více spekulovat.
Pokud se informace potvrdí, půjde o další zajímavou spolupráci LEGO a PlayStation. Ta v minulosti přinesla například model Horizon Forbidden West: Tallneck, který se mezi fanoušky stal velkým hitem. Není proto překvapením, že LEGO podle všeho pokračuje i s dalšími ikonickými značkami z herního světa. Jako u všech podobných úniků je ale potřeba brát informace s rezervou. LEGO zatím bonusový set ani připravovanou akci oficiálně nepotvrdilo. Pokud se však ukáže, že jsou dosavadní informace pravdivé, mají se fanoušci PlayStation i Astro Bota letos na podzim rozhodně na co těšit.