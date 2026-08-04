Disney+ možná čeká revoluce. Oblíbená streamovací služba může být brzy zdarma

Zdá se, že streamovací války vstupují do další fáze. Podle informací serveru Business Insider totiž Disney vážně zvažuje spuštění bezplatné verze Disney+., díky čemuž by tak uživatelé mohli získat přístup alespoň k části obsahu bez placení měsíčního předplatného.
Hlavním důvodem, který Disney k přemýšlení o něčem podobném nutí, je rostoucí síla YouTube a dalších bezplatných streamovacích platforem financovaných reklamou. Disney si tak podle zákulisních informací čím dál víc uvědomuje, že placená vstupní bariéra odrazuje řadu potenciálních diváků. Bezplatná varianta by proto mohla přilákat nové uživatele, které by se společnost následně snažila přesvědčit k přechodu na placené tarify.
Podle dostupných informací se navíc o této možnosti diskutovalo i na interním setkání zaměstnanců, kde měl šéf produktového a technologického oddělení Adam Smith mluvit o zpřístupnění části obsahu zdarma. Podobnou strategii údajně zvažuje také Paramount+, zatímco Netflix připustil, že bezplatný tarif by mohl dávat smysl alespoň na některých trzích.
Zatím ale není jasné, jak by případná bezplatná verze Disney+ vypadala. Ve hře je například omezená knihovna filmů a seriálů doplněná reklamami nebo časově omezený přístup k vybranému obsahu. Disney zatím nic oficiálně nepotvrdil a není známé ani to, zda by se novinka týkala všech zemí, nebo jen vybraných trhů. Dle naší redakce je však pravděpodobnější spíše druhá varianta.
Pokud se ale plány promění ve skutečnost, půjde o jednu z největších změn v historii Disney+. Bezplatná verze by mohla výrazně zamíchat kartami na trhu streamovacích služeb a přinutit konkurenci přijít s podobným řešením. Pro uživatele by to znamenalo jediné – k oblíbeným filmům a seriálům od Disney, Marvelu, Star Wars nebo Pixar by se mohli dostat i bez placení předplatného.