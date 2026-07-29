iOS 27 potěší majitele Apple Watch. Sdílení polohy bude konečně mnohem chytřejší

Sdílení polohy přes aplikaci Najít patří mezi funkce, které používají miliony lidí po celém světě. Ať už jde o sledování rodiny, přátel nebo bezpečný návrat domů, Apple ji s příchodem iOS 27 výrazně vylepší. Novinka přitom nejvíce potěší majitele Apple Watch, kteří budou moci sdílet svou polohu mnohem chytřeji než doposud.
Dosud bylo možné polohu sdílet buď na jednu hodinu, do konce dne, nebo neomezeně dlouho. To se ale s iOS 27 změní. Apple přidává možnost nastavit vlastní dobu sdílení, a to na libovolný počet minut, hodin nebo dnů. Případně bude možné zvolit přesné datum a čas, kdy se sdílení automaticky ukončí. Nebudete tak muset myslet na jeho ruční vypnutí.
Fotogalerie
Velkou výhodou je, že se tato novinka objeví také na Apple Watch. Pokud například vyrazíte na běh, výlet nebo cestu domů bez iPhonu, budete moci přímo z hodinek jednoduše nastavit, jak dlouho chcete svou polohu sdílet. To je praktické zejména při sportu, cestování nebo setkáních s přáteli. Apple ostatně sám uvádí, že nová funkce byla navržena především pro situace, kdy chcete dát někomu vědět, kde se nacházíte, ale nechcete na sdílení později zapomenout. Typickým příkladem může být víkendový výlet, koncert nebo návrat domů večer. Po uplynutí nastavené doby se sdílení automaticky ukončí.
Jde sice o poměrně nenápadnou novinku, ale přesně takovou, která může výrazně zpříjemnit každodenní používání. Apple v posledních letech podobnými drobnými vylepšeními neustále rozšiřuje možnosti aplikace Najít a iOS 27 ukazuje, že prostor pro zlepšení existuje i u funkcí, které už dnes používají miliony lidí, za což jsem osobně moc rád. Právě tyto drobnosti totiž ve výsledku člověk leckdy ocení suverénně nejvíc.