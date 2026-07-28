Apple Watch znovu zachránily život. Muži po kolapsu samy přivolaly pomoc

Apple Watch mají za sebou další příběh se šťastným koncem. Tentokrát pomohly zachránit život muži z amerického Cincinnati, který náhle zkolaboval před svým domem. Kdyby chytré hodinky automaticky nepřivolaly pomoc, mohl mít podle lékařů incident tragické následky.
Mohammad Islam právě vynášel odpadky, když se bez varování zhroutil k zemi. Na určitou dobu ztratil vědomí a po probuzení nebyl schopen vstát. Aktivovala se však funkce Detekce pádu, která rozpoznala tvrdý náraz a následnou nehybnost. Protože muž na výzvu hodinek nereagoval, Apple Watch automaticky zavolaly na tísňovou linku a předaly záchranářům jeho polohu. Sanitka dorazila během několika minut a lékaři následně v nemocnici odhalili nebezpečné krevní sraženiny v plicích. Podle nich byl rychlý zásah klíčový. Muž nyní podstupuje léčbu a jeho zdravotní stav je stabilizovaný.
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Celý příběh má navíc velmi osobní rozměr. Apple Watch dostal Mohammad Islam jako dárek od svých dcer, které mu pravidelně připomínaly, aby je nosil. Po této události přiznal, že právě jejich dárek mu s největší pravděpodobností zachránil život. Jeho dcery jsou podle něj nadšené, že na jejich naléhání dal. A není se vůbec čemu divit vzhledem k tomu, jak fatálně mohla celá záležitost dopadnout, kdyby muž hodinky na zápěstí neměl.
Nejde přitom o první podobný případ. Funkce Detekce pádu i další zdravotní nástroje Apple Watch už v minulosti pomohly přivolat pomoc lidem po pádu, dopravních nehodách nebo při srdečních obtížích. Právě podobné příběhy Apple pravidelně připomínají, že chytré hodinky nemusí sloužit jen k měření sportovních výkonů nebo zobrazování notifikací, ale v krizových situacích mohou doslova zachránit lidský život.