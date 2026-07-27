Apple Watch s watchOS 27 vydrží déle. Nová funkce vypne věci, které stejně nepoužíváte

Výdrž baterie patří mezi nejčastěji řešená témata kolem Apple Watch a Apple se ji v watchOS 27 rozhodl zlepšit poměrně chytrým způsobem. Nový systém totiž přinese funkci nazvanou Proactive Battery Extension Notifications, která dokáže rozpoznat funkce, které dlouhodobě nepoužíváte, a nabídne jejich vypnutí. Díky tomu by měly hodinky vydržet na jedno nabití déle, aniž byste museli ručně hledat, co všechno lze vypnout.
Nejde přitom o automatické omezování funkcí bez vědomí uživatele. Apple pouze zobrazí upozornění s návrhem, že určité funkce prakticky nevyužíváte a jejich vypnutím můžete ušetřit energii. Rozhodnutí pak zůstává čistě na vás. Mezi funkce, které může watchOS 27 doporučit vypnout, patří například gesto sevření prstů pro ovládání hodinek jednou rukou, aktivace Siri zvednutím zápěstí nebo připomínky spuštění cvičení. Pokud je nikdy nepoužíváte, jejich deaktivace může podle Applu přinést citelné prodloužení výdrže baterie.
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Novinka je součástí širší snahy Applu zvýšit efektivitu svých zařízení. Vedle nových funkcí a Apple Intelligence se tak firma zaměřuje i na optimalizace, které sice nejsou na první pohled vidět, ale při každodenním používání dávají velký smysl. Lepší výdrž baterie totiž ocení prakticky každý majitel Apple Watch.
watchOS 27 dorazí pro všechny podporované Apple Watch letos na podzim společně s iOS 27. Pokud se nová funkce osvědčí, může jít o jednu z těch nenápadných novinek, které budou mít na běžné používání hodinek větší dopad než řada výrazněji propagovaných funkcí. A skoro se mi až chce říci, že se dost možná bude jednat o jednu z nejzajímavějších novinek celého systému, jelikož ten se zatím naopak jeví docela nudně. I tyto drobnosti ale ve výsledku dokáží posunout uživatelský komfort opravdu znamenitě.