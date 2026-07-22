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Zlomená žebra a bezvědomí. Zraněnému cyklistovi přivolaly pomoc hodinky Apple Watch

Apple Watch
J. VajdákJan Vajdák
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Apple nedávno zveřejnil další ze série skutečných příběhů, které jasně dokazují, že chytré hodinky na zápěstí nejsou jen prodlouženou rukou iPhonu. Nejnovější propagační video se zaměřuje na muže jménem Phil, pro kterého se běžná projížďka na horském kole se dvěma malými dětmi změnila v boj o život.

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Během jízdy utrpěl velmi těžký pád a na místě zůstal ležet v naprostém bezvědomí. V tu chvíli za něj převzala iniciativu elektronika. Funkce detekce pádu v hodinkách Apple Watch rozpoznala prudký náraz, a protože uživatel na displeji nevykazoval žádnou aktivitu, systém automaticky vytočil tísňovou linku a odeslal záchranářům přesné GPS souřadnice. Zároveň hodinky obratem odeslaly nouzovou zprávu s polohou jeho manželce.

Následky nehody byly poměrně vážné. Phil si zlomil klíční kost, sedm žeber a v nemocnici nakonec strávil celý týden. Jak sám na konci videa upřímně přiznává, je nesmírně vděčný za to, že měl hodinky v daný moment na ruce. Rychlý příjezd záchranářů byl totiž vzhledem k jeho bezvědomí a přítomnosti malých dětí na lesní cestě naprosto klíčový.

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Detekce těžkého pádu a blízce příbuzné rozpoznání autonehody dnes patří k těm vůbec nejdůležitějším bezpečnostním prvkům celého jablečného ekosystému. Obrovskou výhodou je fakt, že na rozdíl od nedávných softwarových funkcí spojených s umělou inteligencí nejsou tyto záchranné systémy nijak regionálně omezeny. Spolehlivě chrání uživatele jak u nás v České republice, tak kdekoliv jinde v Evropské unii i ve světě. Jde zkrátka o tichého strážce, o kterém většinu času vůbec nevíte, dokud vám reálně nezachrání život.

Zdroj
Diskuze
Apple

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